Ídolo consagrado do futebol italiano, Cafu construiu uma carreira reverenciada por dois clubes do Calcio: Roma e Milan, equipes as quais atuou por 11 temporadas. Nesse sentido, ele fez questão de avaliar dois nomes promissores na lateral-direita brasileira, além de analisar a possibilidade deles atuarem na Itália a partir da próxima temporada.

Wesley, do Flamengo, está cada vez mais próximo da Roma. Inicialmente, a cúpula rubro-negra recusou a oferta de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), divididos em valores fixos e com bônus por metas. Agora, os italianos ofereceram o valor desejado pelo Flamengo: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por Wesley. Anteriormente, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo projetou o mesmo valor. Com o valor almejado na mesa, a tendência é que o negócio seja sacramentado nos próximos dias.

Wesley na Roma: aprovado por Cafu? 🔴🟡

Questionado sobre o reforço pela "Gazzetta dello Sport", Cafu não economizou elogios e destacou o potencial do jovem, a quem classificou como o melhor investimento brasileiro para a posição no momento.

— Os Giallorossi não poderiam ter feito escolha melhor: Wesley é forte, jovem e se tornou titular no Flamengo, além de ter merecido a convocação para a seleção brasileira. O futuro é dele — disse o ex-lateral ao jornal italiano.

— Ele é muito forte no ataque, tem personalidade e gosta de jogar futebol com o time. Além disso, tem um bom porte físico e não para facilmente quando parte pra cima. Neste momento, no Brasil, é a melhor contratação que se pode fazer — finalizou.

Ao chegar na Roma, Wesley será comandado por Gian Piero Gasperini, recém-contratado, depois de nove temporadas de sucesso à frente da Atalanta. Conhecido por valorizar os alas, o treinador amplia a participação ofensiva dos laterais.

— Gasperini é um dos melhores técnicos italianos: entende a importância dos jogadores pelas laterais e aproveita ao máximo suas características — explicou Cafu.

E no Milan? 🔴⚫

Em busca de reposição para a lateral direita, o Milan procura opções no mercado, e um dos nomes especulados é o de Vanderson, ex-Grêmio e atleta do Monaco, presença recente entre os titulares da Seleção Brasileira.

Cafu também manifestou aprovação ao nome do jogador do clube francês, com base na nova geração de laterais brasileiros que desponta no cenário internacional:

— Ele vem de uma temporada fantástica, na qual jogou muito e bem. E, na minha opinião, ainda pode crescer muito, não por acaso é titular na seleção de Ancelotti. Vanderson é top.

