Mesmo com limites, São Paulo não deixa de olhar para o exterior

O São Paulo apresentou Gonzalo Tapia nesta segunda-feira, dia 21 de julho, e chegou a nove estrangeiros no elenco. Mesmo assim, o Lance! apurou que - independente do limite -, o Tricolor não descarta a chegada de um nome estrangeiro, mas com uma análise por trás.

A reportagem apurou que, caso o São Paulo busque mais um estrangeiro no mercado, será um jogador de alta qualidade e tratado como uma certeza técnica. Além disso, o atleta deverá se encaixar no perfil buscado pelo clube na temporada: chegar por empréstimo ou estar livre no mercado, sem gerar custos ao Tricolor.

O limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro também não representa um obstáculo. Com a chegada de Tapia, reforço para o setor ofensivo, o São Paulo passa a ter nove atletas estrangeiros no elenco, exatamente o número permitido pelo regulamento da competição, um dos nomes incluídos nessa lista é o de Calleri.

O argentino sofreu uma ruptura no ligamento cruzado, passou por cirurgia e só deve retornar no ano que vem. Com isso, a vaga de Calleri como estrangeiro fica livre no elenco, deixando disponível a posição do camisa 9. Esse fator reforça o argumento de que o São Paulo não “fechou os olhos” para o mercado internacional.

O Lance! apurou que, em termos de posições, o clube trabalha com prioridades. A chegada de um lateral-direito, um zagueiro e um meio-campista está no radar, sendo as duas primeiras consideradas mais urgentes no planejamento.

Gonzalo Tapia foi apresentado nesta segunda-feira (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

Quem são os estrangeiros do São Paulo?

Arboleda (equatoriano) Cédric (português) Calleri (argentino) Enzo Díaz (argentino) Dinenno (argentino) Bobadilla (paraguaio) Alan Franco (argentino) Ferraresi (venezuelano)

