Mateo Retegui, promessa da Itália, escolheu uma mudança brusca de ares para o decorrer de sua carreira. Artilheiro da última Serie A, com 25 gols, o centroavante de 26 anos foi anunciado nesta segunda-feira (21) pelo Al-Qadsiah, clube da Arábia Saudita.

Segundo a imprensa local, a transferência custou 65 milhões de euros (R$ 423 milhões na cotação atual) ao time do Oriente Médio. O contrato entre as partes terá vínculo de três anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2028, quando o atleta tiver 29 anos.

Retegui chega para suprir a lacuna deixada por Pierre-Emerick Aubameyang, que deixou o clube para retornar ao Olympique de Marselha. Seu salário está estimado em 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) por temporada, seis vezes mais do que embolsava no País da Velha Bota.

A venda também é um recorde para o futebol italiano, já que o atacante se torna o jogador mais caro da história do país, superando Tonali, vendido pelo Milan ao Newcastle por 59 milhões de euros em 2023. No emergente Al-Qadsiah, o jogador terá o comando do técnico Míchel, além das orientações do capitão Nacho Fernández, ex-Real Madrid.

Revelado pelas categorias de base do Boca Juniors, Mateo teve poucas oportunidades nos profissionais xeneizes, e foi emprestado a três clubes da Argentina: Estudiantes, Talleres e Tigre. Em julho de 2023, foi comprado pelo Genoa, e na temporada seguinte, comprado pela Atalanta por 28 milhões de euros.

Em sua jornada vestindo a camisa de La Dea, Retegui mostrou o futebol que o configurou como uma das promessas da atual geração italiana. Foram 28 gols e nove assistências em 49 partidas, números que ajudaram a Atalanta a garantir uma vaga na próxima Champions League, já que terminou em terceiro lugar no Campeonato Italiano.

🔢 Reforço de clube da Arábia! Os números de Retegui pela Atalanta

⚽ 49 jogos

⌛ 3.161 minutos em campo

🥅 28 gols marcados

📤 9 assistências

✅ 27 vitórias

🟰 9 empates

