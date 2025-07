Athletico oferece R$ 8,3 milhões, mas Nacional-URU recusa proposta por volante

O Athletico teve uma proposta recusada pelo volante Christian Oliva, do Nacional-URU, nesta segunda-feira (21). O Furacão agora avalia se subirá o valor ou buscará outro jogador no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente, a diretoria atleticana ofereceu 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões, na cotação atual), que não agradou a cúpula uruguaia. O Nacional-URU, contudo, avisou que topa vendê-lo por 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões).

A informação foi veiculada inicialmente pelo jornal Ovación e confirmada pelo Lance!.

- Fizemos um esforço grande para a renovação. Digo que nós contamos com Christian Oliva no restante do ano e também no ano que vem. Em janeiro, se vier uma proposta, é diferente. Mas agora não vamos deixá-lo sair - afirmou Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional-URU, à rádio Carve Deportiva.

continua após a publicidade

O Athletico já tinha procurado o clube uruguaio no começo de junho e recuou nas tratativas ao acreditar que tinha um acordo com Lucas Sasha, do Fortaleza. Contudo, o meio-campista não foi liberado, renovou com o Tricolor do Pici e frustrou os planos atleticanos.

Na sequência, antes de Christian Oliva, o Furacão voltou à carga pelo volante Jadson, do Juventude. Outra vez, o Furacão recebeu uma negativa.

continua após a publicidade

No elenco do Athletico, o técnico Odair Hellmann conta com Raul, Felipinho como opções. Falcão e Peralta, contratados no início da temporada, já deixaram o clube e acertaram com Hapoel Tel Aviv, de Israel, e Cerro Porteño, do Paraguai, respectivamente.

Carreira de Christian Oliva, alvo do Athletico

Na mira do Athletico, Christian Oliva recebeu camisa personalizada por ter feito 100 jogos no Nacional-URU. Foto: Divulgação/Nacional

Christian Oliva, 29 anos, é criado e revelado pelo Nacional-URU, quando fez 43 jogos em 2018. Ele retornou ao clube uruguaio no ano passado e tem três gols e cinco assistências em 68 jogos nas duas últimas temporadas - ao todo, são 111 confrontos com a camisa celeste.

Em 2025, ele é titular e jogou em 28 partidas, com dois gols e duas assistências. No começo do ano, o meio-campista renovou o contrato, que não tem multa rescisória.

No período de seis anos em que esteve longe do Uruguai, o volante passou por Cagliari-ITA, Valencia-ESP, Talleres-ARG e Juárez-MEX.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Athletico já gastou quase R$ 40 milhões na janela

Na janela que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro, o Athletico contratou o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e os atacantes Mendoza (León-MEX) e Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões.

O quarteto, inclusive, foi contratado antes mesmo da abertura do mercado - Mendoza e Viveros já estrearam. A diretoria atleticana ainda procura um zagueiro e dois volantes.

Próximos jogos do Athletico na Série B

Na nona posição, com 23 pontos, a três da Chapecoense, que abre o G-4, o Furacão volta a campo nesta terça-feira (22). O Athletico recebe a Ferroviária-SP às 20h, na Arena da Baixada.