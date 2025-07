Durante a parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, Vitória e Sport negociaram a troca dos goleiros reservas por empréstimo. Enquanto Thiago Couto saiu de Recife para Salvador, Gabriel fez o caminho inverso. Este último, inclusive, chegou em um ambiente conturbado no Leão da Ilha e assumiu a titularidade de um time que não sabe o que é vencer há exatamente quatro meses - o último resultado positivo foi na decisão do estadual, contra o Retrô.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O negócio foi, ao mesmo tempo, bom e turbulento para Gabriel, que ganhou mais oportunidades, mas precisa encarar um ambiente de extrema pressão. Contratado pelo Vitória no início desta temporada, o goleiro ficou um pouco escanteado e só entrou em campo seis vezes, a maioria delas em jogos com time alternativo. Agora no Sport, ele ganhou a titularidade nos dois únicos confrontos que disputou pela equipe, que, coincidentemente, foram as duas últimas rodadas do Brasileirão.

— Foram dias difíceis e desafiadores. Temos um grupo de homens, que têm dignidade e estão trabalhando de maneira louvável. Desde que cheguei aqui vi um grupo inconformado. Esses últimos dez dias o que a gente trabalhou e se dedicou foi algo bonito — declarou ao final da partida contra o Botafogo em entrevista ao Premiere.

continua após a publicidade

Mas vale destacar que Gabriel não vai conseguir manter a sequência de dois jogos no onze inicial contra o Vitória, por questões contratuais. Assim, Caíque França volta a ser titular.

Momento difícil do Sport

Gabriel, ex-goleiro do Vitória, treina pelo Sport em Porto Alegre (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Essa resposta de Gabriel é o reflexo do momento de crise vivido pelo Sport, que já não vence há incríveis 16 jogos. O último resultado positivo foi no dia 22 de março, quando bateu o Retrô por 3 a 2 pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Já em meio à sequência ruim, a equipe perdeu a volta por 2 a 1, mas garantiu o troféu na disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

De lá para cá, o Sport trocou de técnico duas vezes, foi eliminado nas quartas da Copa do Nordeste e somou apenas três pontos nas 15 primeiras rodadas do Brasileirão, sem nenhuma vitória. Um dos episódios mais marcantes dessa crise aconteceu na última quinta, quando supostos torcedores invadiram as dependências do clube para coagir e intimidar os atletas.

Mesmo diante de todo o caos, o goleiro Gabriel aceitou o desafio de ir para o Sport com esperanças de ganhar mais oportunidades e convicto de que o time vai sair dessa situação.

— Não vamos jogar a toalha. Vamos continuar trabalhando para, de alguma forma, encontrar os resultados. Se eu não acreditasse, não teria vindo. [Contra o Botafogo] foi o meu segundo jogo. Eu vim porque acredito — completou.

Jogos de Gabriel pelo Sport:

Juventude 2 x 0 Sport - 13ª rodada da Série A;

Sport 0 x 1 Botafogo - 15ª rodada da Série A.

Gabriel vai só observar o jogo contra o Vitória às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada da Série A, que pode representar uma sobrevida para o Sport comandado por Daniel Paulista ou afundar ainda mais o time na crise rumo à Segundona.