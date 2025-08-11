Mesmo restando o duelo entre Juventude e Corinthians para a conclusão da 19ª rodada do Brasileirão, o final de semana já entregou muito entretenimento para o fã de futebol. Confira a seguir os momentos mais comentados da rodada, com direito a lesão de bandeirinha, Neymar com camisa de adversário e comemoração 'perigosa'.

Bandeirinha sofre queda 'feia' e é substituído em Fortaleza x Botafogo

A cena mais inusitada da 19ª rodada do Brasileirão ficou por contra do bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi (RS). O árbitro tropeçou em uma das bolas que ficava a beira do campo para reposição rápida, sofreu uma queda 'feia' e teve o ombro deslocado no impacto. O jogo passou mais de cinco minutos paralisado com a situação.

O bandeira foi atendido pelas equipes médicas do Fortaleza e do Botafogo e, após ter o braço imobilizado, deixou o campo com dores. O quarto árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn assumiu a função e concluiu a partida como bandeirinha.

Neymar veste camisa do Cruzeiro

Após castigar o Cruzeiro com uma virada no Mineirão, Neymar mostrou que a rivalidade não ultrapassou os 90 minutos. Ao fim do jogo, o astro trocou camisas com Kaio Jorge e vestiu a camisa da Raposa. O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Guilherme Gustavo Cabellero, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Tá certo isso?

Jogadores de Flamengo e Mirassol precisaram colocar a mão na massa para fazer o jogo começar. As placas de publicidade do Brasileirão foram esquecidas em campo e restou aos jogadores retirá-las com as próprias mãos, evitando o atraso no início da partida. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

Marçal recebe "carinho bruto" após atuação de gala no Brasileirão

O centroavante Arthur Cabral demostrou seu carinho pelo companheiro Marçal de uma forma, no mínimo, inusitada. O "afeto bruto" durante a comemoração viralizou e divertiu os internautas. Atuando improvisado na zaga, Marçal balançou a rede duas vezes na goleada impiedosa do Botafogo por 5 a 0 sobre o Fortaleza no Castelão.

