Santos vence o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e alivia pressão
Peixe surpreende a Raposa, soma três pontos e se distancia da zona de rebaixamento
O Santos derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no Mineirão, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na última rodada do turno. O atacante Guilherme, que voltava à equipe santista, foi o destaque da partida, com um gol e a assistência para Caballero, ambos no segundo tempo. Fabrício Bruno abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo.
Com a vitória, o Santos chegou aos 21 pontos e subiu uma colocação para o 14º lugar - o Grêmio pode recuperar a posição ainda nesta rodada. Havia 10 anos que o Peixe não vencia o Cruzeiro em Belo Horizonte. A equipe celeste, que continua na vice-liderança, com 37 pontos, completou três jogos no Mineirão sem vencer: derrotas por 2 a 1 para Ceará e Santos e empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil.
Depois de um início travado, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.
A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.
O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir.
O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.
Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa.
Veja os jogos de Cruzeiro e Santos na abertura do returno do Brasileirão
Na 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, segunda-feira (18), às 20h. O Santos joga contra o Vasco, domingo (17), às 20h, no Morumbis.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 2 SANTOS
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 18h30
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Fabrício Bruno (42'/1°T), Guilherme (16'/2°T) e Caballero (43'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Villalba, Lucas Romero, Christian, Kaiki, Matheus Pereira (Cruzeiro), Tomás Rincón, Zé Rafael e Caballero (Santos)
💸 Renda: R$ 4.144.274,60
🧑🤝🧑 Público presente: 59.345
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villlalba e Kaiki; Lucas Romero (Gabigol), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson (Marquinhos).
SANTOS (Técnico: Cleber Xavier)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar (João Schmidt); Rollheiser (Tiquinho Soares), Guilherme (Escobar) e Barreal (Caballero).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
🖥️ VAR: Paulo Renato M Coelho (RJ)
