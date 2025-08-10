Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Juventude

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Juventude nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Timão busca embalar na temporada.

Com os desfalques de André Carrillo, que está se recuperando de cirurgia no tornozelo esquerdo, a tendência é que Breno Bidon assuma a titularidade. Para a vaga de Memphis Depay, lesionado, a principal dúvida está entre Romero e Talles Magno para o ataque.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Na manhã de domingo (10), no CT Dr. Joaquim Grava, o trabalho contou com atividades táticas, vídeo com orientações do treinador, ativação física na academia e exercícios específicos de bola parada no gramado.

Entre os relacionados para a partida, está o zagueiro João Pedro, que retorna após suspensão. O técnico Dorival Júnior convocou um grupo de 24 jogadores para a viagem a Caxias do Sul (RS).

Bidon deve ser titular na partida (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sequência do Corinthians temporada

O Corinthians, que avançou às quartas de final da Copa do Brasil eliminando o Palmeiras, retoma agora a atenção ao Brasileirão. Com 22 pontos somados, o time ocupa a 13ª colocação na tabela e busca sua sexta vitória na competição.

No ano de 2025, o desempenho do Corinthians jogando fora de casa tem sido equilibrado, com oito vitórias, oito empates e sete derrotas em 23 jogos disputados, registrando aproveitamento de 44,9%. Até o momento, o time marcou 20 gols e sofreu 26 nas partidas longe da Neo Química Arena.