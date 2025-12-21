Acompanhe ao vivo tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil
Equipes entram em campo às 18h
Vasco e Corinthians decidem, neste domingo (21), o título da Copa do Brasil de 2025. O palco da final será o Maracanã, onde a bola rola a partir das 18h. No jogo de ida, na Neo Química Arena, os times empataram sem gols, deixando a final aberta para o jogo de volta.
Sem vantagens, o vencedor do duelo levará a taça e, se empatarem, a decisão vai para os pênaltis. Até o apito inicial, o Lance! traz todos os detalhes do pré-jogo das torcidas e dos times, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Confira ao vivo tudo sobre a final da Copa do Brasil
15h45 - Torcida do Vasco se reúne para assistir a final
A torcida "VasGamboa" reunida na Sacadura Cabral, no Centro do Rio de Janeiro, para a concentração antes da decisão. O local conta com um telão de 16 metros quadrados para os vascaínos.
15h30 - Relacionados do Vasco para a decisão
O Vasco divulgou os jogadores disponíveis para atuar na decisão. Fernando Diniz terá força total.
15h20 - Torcida vascaína organiza festa no Maraca
15h10 - Entorno do Maracanã esquentando para decisão
Nos arredores do Maracanã, faixas do Vasco bicampeão da Copa do Brasil estão à venda. Copos, bonés, camisas e chapéus são alguns dos itens também sendo comercializados.
15h - Todas as informações sobre a final e prováveis escalações
📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)
📺 VAR: Marco Fazekas (MG)
➡️ Ídolo do Vasco, Carlos Germano aponta semelhanças entre Brasileiro de 1997 e Copa do Brasil de 2025
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.
