Acompanhe ao vivo tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil

Vasco e Corinthians decidem, neste domingo (21), o título da Copa do Brasil de 2025. O palco da final será o Maracanã, onde a bola rola a partir das 18h. No jogo de ida, na Neo Química Arena, os times empataram sem gols, deixando a final aberta para o jogo de volta.

Sem vantagens, o vencedor do duelo levará a taça e, se empatarem, a decisão vai para os pênaltis. Até o apito inicial, o Lance! traz todos os detalhes do pré-jogo das torcidas e dos times, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Confira ao vivo tudo sobre a final da Copa do Brasil

15h45 - Torcida do Vasco se reúne para assistir a final

A torcida "VasGamboa" reunida na Sacadura Cabral, no Centro do Rio de Janeiro, para a concentração antes da decisão. O local conta com um telão de 16 metros quadrados para os vascaínos.

Torcida "VasGamboa" reunida para assistir a final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

15h30 - Relacionados do Vasco para a decisão

O Vasco divulgou os jogadores disponíveis para atuar na decisão. Fernando Diniz terá força total.

Jogadores relacionados pelo Vasco para a final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

15h20 - Torcida vascaína organiza festa no Maraca

15h10 - Entorno do Maracanã esquentando para decisão

Nos arredores do Maracanã, faixas do Vasco bicampeão da Copa do Brasil estão à venda. Copos, bonés, camisas e chapéus são alguns dos itens também sendo comercializados.

Vendedor no entorno do Maracanã vendendo faixas do Vasco bicampeão da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

15h - Todas as informações sobre a final e prováveis escalações

📆 Data e horário: domingo, 21 de dezembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere, ge TV e Prime Video

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR)

📺 VAR: Marco Fazekas (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

