A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai implementar o sistema multi-bolas nas competições nacionais, para combater a "cera" por parte dos gandulas, informa o portal UOL. Esta medida será aplicada no Brasileirão e na Copa do Brasil a partir de 2025. A decisão da CBF visa agilizar o jogo e garantir uma maior fluidez nas partidas.

O sistema multi-bolas permite a distribuição de várias bolas ao longo do campo, colocadas em pontos fixos, acabando com a necessidade de controle dos gandulas. Essa estratégia já foi testada e aprovada em outros campeonatos, como o Paulistão deste ano.



A CBF ainda não forneceu detalhes completos sobre a implementação do sistema, incluindo o número exato de bolas e os locais específicos onde serão colocadas. No entanto, a introdução dessa regra no Regulamento Geral de Competições de 2025 é vista como um passo significativo para tornar os jogos mais justos e dinâmicos.

