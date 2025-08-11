Vidente que cravou Dérbi aponta vencedor de Juventude x Corinthians
Duelo pelo Brasileirão acontece nesta segunda-feira (11)
Juventude x Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Uma vidente, que acertou o vencedor do Dérbi na Copa do Brasil, cravou o resultado da partida.
O Juventude vive uma temporada bastante difícil no Brasileirão. Com 16 jogos disputados, o time conquistou apenas 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e 11 derrotas.
Por outro lado, o Corinthians apresenta uma campanha mais equilibrada, embora também longe da zona de classificação para as competições internacionais. Com 18 jogos disputados, o time soma 22 pontos, resultado de cinco vitórias, sete empates e seis derrotas.
Segundo a vidente do canal "Previsão do Futebol", o Corinthians tem as melhores cartas para a partida, apesar de ver comemorações para o Juventude no segundo tempo. O empate é uma possibilidade, mas o Timão deve vencer Juventude x Corinthians.
Histórico do confronto entre Juventude x Corinthians
O histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude revela uma rivalidade equilibrada, mas com vantagem ligeira para o Corinthians. Ao todo, foram 33 partidas disputadas, nas quais o Corinthians saiu vitorioso em 14 ocasiões, enquanto o Juventude venceu 12 vezes, além de sete empates registrados entre as equipes. Esses números mostram uma disputa competitiva, com ambas as equipes buscando prevalecer.
Quando analisados os jogos pelo critério de mando de campo, o Corinthians leva vantagem clara em seus domínios, com 10 vitórias em 18 partidas, contra quatro triunfos do Juventude e quatro empates. Por outro lado, no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, a equipe da casa tem se saído melhor, conquistando oito vitórias em 15 jogos, contra quatro vitórias do Corinthians e 3 empates.
