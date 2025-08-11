menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vidente que cravou Dérbi aponta vencedor de Juventude x Corinthians

Duelo pelo Brasileirão acontece nesta segunda-feira (11)

Yuri Alberto COrinthans
imagem camera(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 11/08/2025
07:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Juventude Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Uma vidente, que acertou o vencedor do Dérbi na Copa do Brasil, cravou o resultado da partida.

continua após a publicidade

O Juventude vive uma temporada bastante difícil no Brasileirão. Com 16 jogos disputados, o time conquistou apenas 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e 11 derrotas.

➡️Ex-árbitro encerra polêmica sobre pênalti marcado para o Palmeiras

Por outro lado, o Corinthians apresenta uma campanha mais equilibrada, embora também longe da zona de classificação para as competições internacionais. Com 18 jogos disputados, o time soma 22 pontos, resultado de cinco vitórias, sete empates e seis derrotas.

continua após a publicidade

Segundo a vidente do canal "Previsão do Futebol", o Corinthians tem as melhores cartas para a partida, apesar de ver comemorações para o Juventude no segundo tempo. O empate é uma possibilidade, mas o Timão deve vencer Juventude x Corinthians.

Yuri Alberto deve ser titular de Juventude x Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Histórico do confronto entre Juventude x Corinthians

O histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude revela uma rivalidade equilibrada, mas com vantagem ligeira para o Corinthians. Ao todo, foram 33 partidas disputadas, nas quais o Corinthians saiu vitorioso em 14 ocasiões, enquanto o Juventude venceu 12 vezes, além de sete empates registrados entre as equipes. Esses números mostram uma disputa competitiva, com ambas as equipes buscando prevalecer.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando analisados os jogos pelo critério de mando de campo, o Corinthians leva vantagem clara em seus domínios, com 10 vitórias em 18 partidas, contra quatro triunfos do Juventude e quatro empates. Por outro lado, no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, a equipe da casa tem se saído melhor, conquistando oito vitórias em 15 jogos, contra quatro vitórias do Corinthians e 3 empates.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias