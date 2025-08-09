Botafogo amassa o Fortaleza em reencontro com Renato Paiva

Sem muita dificuldade neste sábado (9), o Botafogo aproveitou o jogo condicionado logo no início no Castelão e atropelou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0, com gols de Marçal (duas vezes), Arthur Cabral e David Ricardo. Foi o reencontro com Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes, que atualmente comanda o Leão do Pici.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo avança pela contratação de Chris Ramos, do Cádiz CF

➡️Botafogo divulga balanço financeiro com receita recorde em 2024; veja

Com o resultado, o Alvinegro pulou para 29 pontos na tabela, agora na quinta colocação. O próximo desafio será na quinta-feira (14), contra a LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Expulsão abre caminho ao Botafogo

As projeções apontavam um cenário complicado para o Alvinegro. Fortaleza em crise, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento e primeiro jogo contra Paiva após a demissão. Tudo foi facilitado com a expulsão de Gustavo Mancha aos seis do primeiro tempo.

continua após a publicidade

A vantagem no gramado se refletiu em gol logo aos 14, com Marçal, em jogada aérea. Os cruzamentos, aliás, foram decisivos para a construção do placar no Castelão.

Os espaços apareceram no meio-campo, com o Fortaleza saindo para o jogo atrás do empate. A genialidade de Álvaro Montoro para deixar Arthur Cabral sozinho contra Vinicius Silvestre deixou a situação mais clara para o Botafogo trabalhar seu estilo e administrar o resultado.

continua após a publicidade

Jogadores do Botafogo comemorando gol contra o Fortaleza (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Atuação leve fora de casa

Poucos lances assustaram o Botafogo na segunda metade do jogo, pois a intensidade caiu devido aos dois gols em oito minutos. Marçal fez o terceiro após jogada de Arthur Cabral no pivô, e David Ricardo aproveitou na primeira trave escanteio cobrado por Savarino.

Davide Ancelotti teve a oportunidade e aproveitou para poupar alguns destaques, dando rodagem a outros. Nomes como Matheus Martins, recuperado de lesão, e o jovem Huguinho, joia da base, foram exemplos disso. O primeiro ainda sacramentou a goleada marcando o quinto, já nos acréscimos, em linda jogada individual seguida por finalização de fora da área.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Em linhas gerais, foi uma grande noite do Botafogo longe do Rio de Janeiro. Vitória que manteve os 100% de Davide na condição de visitante e dá confiança de olho no compromisso pela Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 5 BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Marçal 14'/1ºT (1x0), Arthur Cabral 50'/1ºT (2x0), Marçal 3'/2ºT (3x0), David Ricardo 8'/2ºT (4x0) e Matheus Martins 48'/2ºT (5x0)

Cartões amarelos: Kuscevic e Bareiro (FOR)

Cartão vermelho: Gustavo Mancha (FOR)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico Renato Paiva): Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto) e Lucca Prior (Yago Pikachu) ; Herrera (Kervin Andrade), Breno Lopes (Bareiro) e Deyverson (Gastón Ávila).

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti): Léo Linck, Vitiho (Mateo Ponte), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo (Huguinho) e Savarino (Joaquín Correa); Artur, Álvaro Montoro (Matheus Martins) e Arthur Cabral (Mastriani).