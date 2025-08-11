Simon compara polêmica do Brasileirão a Corinthians x Palmeiras: ‘Muita gritaria’

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 na tarde deste domingo (10), no Allianz Parque, valendo pela 19ª rodada do Brasileirão. Já no final da partida, o Ceará fez um gol, mas o VAR anulou por impedimento, e Carlos Eugênio Simon comentou o lance.

Com o resultado, o Palmeiras segue na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Vovô estacionou em 22 pontos, ocupando o 12º lugar na tabela do Brasileirão.

Ao analisar o gol anulado por impedimento de Aylon, do Ceará, contra o Palmeiras, Simon comparou com um lance em Palmeiras 0 x 2 Corinthians.

- É aquele lance que deu muita gritaria há poucos dias atrás pela Copa do Brasil em Palmeiras x Corinthians. Vamos ver ser as pessoas que se manifestaram aquela hora vão se manifestar agora. É questão de traçar as linhas. Não dá para cravar 100% - disparou Simon sobre a polêmica no Brasileirão.

Veja lance polêmico do Brasileirão

Como foi o jogo

O reencontro do Palmeiras com seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil foi marcado por diferentes emoções. Com a necessidade de dar uma resposta dentro de campo, o Alviverde viu Lourenço acertar o ângulo de Weverton, aumentando ainda mais a pressão sobre uma equipe fragilizada após tantas críticas. A redenção veio por meio de decisão do VAR, o mesmo que havia "jogado contra" o time na partida de ida diante do maior rival. Pênalti para o Palmeiras!

Apesar de começar no banco, Flaco assumiu a responsabilidade da cobrança e abriu o caminho para Vitor Roque, destaque da noite, virar o marcador e trazer um pouco de paz para uma semana marcada por protestos.

Substituído no intervalo da eliminação diante do Corinthians, o camisa 9 voltou a se mostrar fundamental em um time pouco criativo, em contraste com as decisões de Abel Ferreira e sua comissão, que optaram por tirar o atacante de campo em ambos os duelos. Dos pés dele partiram as principais chances e também alguns erros, algo natural para quem buscou o protagonismo enquanto esteve em campo.

Mesmo com alguns sustos nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado positivo dentro de casa, algo fundamental para apaziguar o clima de crise instaurado após o Mundial e dar tranquilidade para a viagem rumo ao Peru, onde o time inicia as eliminatórias em busca do quarto título da Copa Libertadores.

No Brasileirão, o Verdão volta a encostar no líder Flamengo, quatro pontos à frente, mas com um jogo a mais. As vaias dos minutos iniciais foram substituídas por aplausos ao apito final, em um momento que pode marcar o início da reconexão entre elenco e torcida. O pênalti do Palmeiras gerou polêmica nas redes sociais.