Marçal desabafa após ser herói inesperado em goleada do Botafogo
Improvisado na zaga, lateral marcou duas vezes contra o Fortaleza
- Matéria
- Mais Notícias
A goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (9), teve um protagonista improvável e uma entrevista emocionante. O lateral Marçal, que atuou improvisado na zaga, marcou dois gols e, após a partida, fez um desabafo sincero sobre a dificuldade de esperar por uma oportunidade e o apoio que recebe da família nos momentos difíceis.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Botafogo amassa o Fortaleza em reencontro com Renato Paiva
Futebol Nacional09/08/2025
- Fora de Campo
Torcedores detonam decisão do VAR em Fortaleza x Botafogo: ‘Piada’
Fora de Campo09/08/2025
- Fora de Campo
Especialista de arbitragem dá veredito sobre polêmica em Fortaleza x Botafogo
Fora de Campo09/08/2025
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
'Ela que me atura': o desabafo de Marçal
Visivelmente emocionado, o jogador, que não vinha sendo titular, revelou a angústia da espera e dedicou a noite de artilheiro à sua esposa, Marta.
— A gente tem esperado o momento, né? Agradecer também a minha esposa, Marta. Ela que me atura aí quando a gente não joga. Tem me aturado de cara feia em casa, às vezes um pouco pensativo. Então, esses dois gols vão para ela — disse o lateral.
Marçal também contou que havia pedido a Deus por um gol antes da partida e celebrou o fato de a grande atuação acontecer na véspera do Dia dos Pais.
— Pedi para que me presenteasse com um gol. Me presenteou com dois. Esses dois gols vão para ela, para os meus filhos Lucas, Manu, Florence e Bella. Dia dos Pais amanhã, hein? Já recebi esse presente. Amanhã é receber o abraço deles, que não tem igual.
A análise da goleada
Sobre o jogo, Marçal admitiu que a expulsão de um jogador do Fortaleza logo no início "facilitou um pouco" o caminho, mas elogiou a postura do Botafogo em saber aproveitar a vantagem e construir o placar elástico. "A gente soube aproveitar o momento", concluiu.
➡️ Botafogo avança pela contratação de Chris Ramos, do Cádiz CF
➡️Botafogo divulga balanço financeiro com receita recorde em 2024; veja
- Matéria
- Mais Notícias