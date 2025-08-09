Marçal desabafa após ser herói inesperado em goleada do Botafogo

A goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (9), teve um protagonista improvável e uma entrevista emocionante. O lateral Marçal, que atuou improvisado na zaga, marcou dois gols e, após a partida, fez um desabafo sincero sobre a dificuldade de esperar por uma oportunidade e o apoio que recebe da família nos momentos difíceis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

'Ela que me atura': o desabafo de Marçal

Visivelmente emocionado, o jogador, que não vinha sendo titular, revelou a angústia da espera e dedicou a noite de artilheiro à sua esposa, Marta.

— A gente tem esperado o momento, né? Agradecer também a minha esposa, Marta. Ela que me atura aí quando a gente não joga. Tem me aturado de cara feia em casa, às vezes um pouco pensativo. Então, esses dois gols vão para ela — disse o lateral.

continua após a publicidade

Marçal também contou que havia pedido a Deus por um gol antes da partida e celebrou o fato de a grande atuação acontecer na véspera do Dia dos Pais.

— Pedi para que me presenteasse com um gol. Me presenteou com dois. Esses dois gols vão para ela, para os meus filhos Lucas, Manu, Florence e Bella. Dia dos Pais amanhã, hein? Já recebi esse presente. Amanhã é receber o abraço deles, que não tem igual.

continua após a publicidade

A análise da goleada

Sobre o jogo, Marçal admitiu que a expulsão de um jogador do Fortaleza logo no início "facilitou um pouco" o caminho, mas elogiou a postura do Botafogo em saber aproveitar a vantagem e construir o placar elástico. "A gente soube aproveitar o momento", concluiu.

Jogadores do Botafogo comemorando gol contra o Fortaleza (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Botafogo avança pela contratação de Chris Ramos, do Cádiz CF

➡️Botafogo divulga balanço financeiro com receita recorde em 2024; veja