Jogador do Botafogo comenta puxão em companheiro: ‘foi mal’

O Botafogo venceu o Fortaleza por 5 a 0, neste sábado (9), na arena Castelao, pela 19º rodada do Brasileirão. Durante a comemoração de um gol, uma cena engraçada chamou a atenção dos torcedores. Arthur Cabral deu um um puxão e derrubou Marçal no gramado. Nas redes sociais, o atacante se desculpou de forma descontraída com o lateral depois do jogo.

Os jogadores do Botafogo marcaram cinco gols no confronto contra o Fortaleza e comemoraram muito, principalmente dentro de campo. Depois do segundo gol de Marçal, Arthur Cabral ficou empolgado demais e, sem querer, golpeou o amigo.

O atacante agarrou a camisa do lateral por trás e deu um puxão, o que levou Marçal ao chão. O momento foi descontraído, mas viralizou na rede sociail X, antigo twitter.

Depois do jogo, Arthur comentou em tom de brincadeira o acontecido e falou "Viajei, foi mal...😂".

Botafogo vence o Fortaleza

Sem muita dificuldade neste sábado (9), o Botafogo aproveitou o jogo condicionado logo no início no Castelão e atropelou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0, com gols de Marçal (duas vezes), Arthur Cabral e David Ricardo. Foi o reencontro com Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes, que atualmente comanda o Leão do Pici.

Com o resultado, o Alvinegro pulou para 29 pontos na tabela, agora na quinta colocação. O próximo desafio será na quinta-feira (14), contra a LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

