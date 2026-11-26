Domínguez avalia empate do Atlético-MG com o Corinthians: 'Sabíamos que não chegaríamos 100%'
Técnico destacou ainda a dificuldade de jogar contra uma equipe fechada
Apesar do ponto somado contra o Corinthians com um jogador a menos, o Atlético-MG chegou a nove jogos sem vencer com o 1 a 1 da última quarta-feira (25). Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Domínguez avaliou que a equipe sabia da dificuldade que teria por não estar 100% depois do vice-campeonato da Sul-Americana.
– Sabíamos da dificuldade que enfrentaríamos com a mentalidade. Falei com os jogadores que sabia que não chegaríamos com a cabeça 100% nessa partida. A dor, a raiva que os jogadores têm, temos que transformar em motivação porque temos um objetivo para alcançar. Sabíamos que seria um jogo difícil, foi. No primeiro tempo controlamos parte do jogo, mas com poucas situações para marcar. No segundo tempo tentamos mudar algumas situações que pensamos que poderíamos ter mais possibilidades. Mas com um jogador expulso, e fizeram o gol. Ficou mais difícil. Mas a coragem que o grupo encontro, continuar acreditando, tentando virar o jogo, fazer o melhor de si. Acredito que o empate foi justo. Estamos doloridos ainda, como o torcedor. Sabemos disso. Mas temos que continuar – analisou o treinador.
– Quando se joga contra equipes que brigam contra o rebaixamento, elas são organizadas defensivamente. Vieram para defender baixo e sair em transições – disse Eduardo Domínguez.
Apesar de reconhecer a dificuldade, Barba destacou as diferenças das partidas contra Grêmio e Corinthians, que terminaram empatadas em 1 a 1.
– São duas partidas diferentes, contra Grêmio e contra o Corinthians. Empatamos os dois jogos, mas é difícil quando temos que controlar o jogo com a bola e buscar finalizar. Ali é a diferença que houve contra o Grêmio. O centroavante deles chutou três vezes na série e fez dois gols. Nós tivemos muitas e não concretizamos. Não há comparação entre as partidas. Mas temos dificuldades para finalizar, porque temos as situações. Mas temos que acreditar, continuar tentando – diferenciou Domínguez sobre os empates do Atlético-MG.
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Atlético-MG x Corinthians
O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio César abriu o placar para o Timão no segundo tempo, mas Cuello, nos acréscimos, deixou tudo igual para o Galo, que atuava com um jogador a menos.
Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.
Já o Atlético-MG, apesar de buscar o empate nos acréscimos, chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer. O Galo, que amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, permanece na sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos que o Bahia, último integrante do G-6.
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