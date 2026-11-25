AO VIVO: acompanhe Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do campeonato nacional
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.
Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.
Acompanha em tempo real Atlético-MG x Corinthians
19h24: CLIMA RUIM! 🤬
19h20: PENDURADOS PARA A PRÓXIMA RODADA! 🟨⚠️
Atlético-MG: Igor Gomes, Cissé, Pascini, Castaño, Lyanco e Natanael.
Corinthians: André, Raniele, Breno Bidon, Kauê, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.
Os jogadores que receberem o terceiro cartão amarelo nesta partida terão de cumprir suspensão na próxima rodada do Brasileirão. O Timão enfrenta o Grêmio e o Galo encara o Vasco da Gama.
19h06: ESCALAÇÕES DO JOGO! 📝
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Léo Duarte, Renan Lodi; Castaño, Tomás Perez e Cissé; Bernard, Cuello e Borbas.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon, Vitinho; Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay.
18h44: DESFALQUE NO GALO! 🚨
18h04: Atlético-MG chega ao jogo contra o Corinthians com pior sequência da Série A
18h03: Campeão pelos dois clubes, Fábio Santos revela torcida em Atlético-MG x Corinthians
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