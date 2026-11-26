Destaque da base do Atlético chama atenção do mercado europeu
Jovem subiu para o profissional, mas não recebeu muitas oportunidades
Destaque na classificação do Atlético-MG para a final da Copa do Brasil Sub-20, Cauã Soares chama atenção do futebol europeu. Nesta temporada, o jovem foi alçado ao elenco profissional, mas não recebeu muitas oportunidades na equipe principal.
O desempenho no Galo rendeu sondagens de clubes da Holanda, Alemanha e Portugal. Nesta temporada, pelo Sub-20, ele acumula 12 gols em 18 partidas.
Mesmo com os problemas ofensivos do Atlético-MG recentemente, com cinco gols nos últimos dez jogos, Cauã Soares tem pouca minutagem no profissional. Nesta temporada, entrou em 14 partidas, mas teve pouco mais de 300 minutos.
Nas categorias de base, foi decisivo, além da classificação na Copa do Brasil, no título do Campeonato Mineiro Sub-20. Ele marcou um gol alvinegro na Toca da Raposa II na decisão contra o Cruzeiro. Na temporada de 2025, ele foi decisivo no título do Brasileirão Sub-17.
Quem é Cauan Soares?
Destaque das categorias de base do Atlético-MG, Cauã Soares é filho de um jogador que passou pelo rival do Galo. Conhecido como Dandão, seu pai iniciou a carreira na base do Botafogo, onde ficou até os 16 anos.
Quando estava quase desistindo da carreira profissional, foi chamado para um teste no Cruzeiro. Aprovado, ele fez parte da geração que revelou Ronaldo Fenômeno para o futebol brasileiro. No profissional, Dandão foi emprestado a outros clubes brasileiros e, posteriormente, foi para a o futebol grego, onde passou oito anos.
Nascido perto do esporte, Cauã Soares foi treinado pelo pai a partir dos três anos. Aos oito anos de idade, fez uma peneira no Galo, foi aprovado, mas teve que, junto ao seu pai, convencer sua mãe. Como seus pais não tinham condições de se mudar de Montes Claros, seu avô, Antônio Alcides, o acompanhou em Belo Horizonte.
Desde então, o atacante trilhou seu caminho até o profissional da equipe acumulando gols. Além das estatísticas na base, ele é o autor do primeiro hat-trick da Arena MRV, no 6 a 0 contra o Juventude em julho de 2025, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.
Em outubro de 2024, Cauã Soares assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG. Em abril deste ano, o Galo renovou seu vínculo até 2030.
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