Novorizontino vence o Fortaleza de virada e conquista acesso inédito à Série A
Mesmo com um jogador a menos desde o início da partida, Tigre do Vale faz 2 a 1 no Jorjão e garante vaga na elite do futebol brasileiro em 2027
O Novorizontino está na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. Na tarde deste sábado (7), a equipe paulista venceu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e confirmou o acesso inédito à elite nacional com uma rodada de antecedência. Com o resultado, o Tigre do Vale garantiu presença entre os principais clubes do país pela primeira vez em seus 16 anos de história.
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A conquista veio em uma partida marcada por reviravoltas e expulsões. Mesmo após Nicolas Careca receber cartão vermelho aos sete minutos do primeiro tempo, o Novorizontino conseguiu reagir diante da torcida. Paulo Baya abriu o placar para o Fortaleza, mas Matheus Bianqui deixou tudo igual aos 27 minutos da etapa inicial. Na volta do intervalo, Luís Oyama marcou aos 25 minutos e decretou a virada dos mandantes.
O confronto ainda teve outras duas expulsões pelo lado visitante: Lucas Emanoel, aos 19 minutos, e Cardona, aos 28 da etapa complementar. Com vantagem numérica nos minutos finais, o Novorizontino administrou o resultado e confirmou uma campanha histórica.
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Além do acesso, o Tigre do Vale segue na liderança da Série B e ainda pode conquistar o título da competição neste sábado. Para isso, depende de um tropeço do Juventude diante do Cuiabá. Independentemente do desfecho da disputa, o clube do interior paulista já tem lugar garantido na elite nacional de 2027.
Jogos deste sábado (7) pela Série B
- 20h: Cuiabá x Juventude
- 20h: Vila Nova x Criciúma
- 21h30: Náutico x CRB
Critério para o acesso
Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam os playoffs, em confrontos de ida e volta: terceiro contra sexto e quarto contra quinto.
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