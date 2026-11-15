O Novorizontino precisou de apenas 16 anos de existência para conquistar seu primeiro título nacional e garantir um lugar entre os principais clubes do país. Campeão da Série B neste sábado (14), após vencer o Criciúma por 1 a 0, o time de Novo Horizonte, no interior paulista, disputará a elite do Brasileirão pela primeira vez em 2027. O acesso já estava assegurado desde a rodada anterior.

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A conquista coroa uma temporada que começou com o vice-campeonato paulista, diante do Palmeiras. Sob o comando de Enderson Moreira, o Tigre do Vale terminou a Série B com 73 pontos, dois à frente do Juventude, e o melhor ataque da competição: 67 gols em 38 partidas. Foram 21 vitórias, dez empates e sete derrotas.

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Por trás da ascensão estão uma família ligada à história do futebol da cidade, uma trajetória iniciada na última divisão estadual e as frustrações de acessos que escaparam por pouco.

Novorizontino foi campeão da Série B do Brasileirão (Foto: Joao Erick/Ag. F8/Folhapress)

Um novo clube com raízes no passado

O atual Grêmio Novorizontino foi fundado em 1º de março de 2010 para devolver o futebol profissional à cidade. Apesar das cores amarela e preta, do mascote e do estádio em comum, é uma instituição diferente do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, vice-campeão paulista em 1990 e campeão da Série C em 1994. As conquistas do antecessor não integram o histórico do atual clube.

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A família Biasi faz a ligação entre os dois projetos. Participante da trajetória do antigo time, voltou a investir no futebol local e está por trás da SAF do Novorizontino, formalizada em dezembro de 2023. Os empresários também têm negócios na região, entre eles a Usina Estiva, do setor sucroenergético.

O clube manda seus jogos no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, que leva o nome do patriarca da família. À frente da administração está Genilson Rocha Santos, presidente desde 2012, ano em que o time começou a disputar competições profissionais.

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A estreia aconteceu na quarta divisão paulista. O Novorizontino conquistou a Série A3 em 2014 e, no ano seguinte, conseguiu o acesso à elite estadual. No cenário nacional, subiu da Série D para a C na edição de 2020, concluída em 2021, e alcançou a Série B ainda em 2021.

O acesso depois das frustrações do Novorizontino

A chegada à Série A foi precedida por campanhas que terminaram perto do objetivo. Em 2023 e 2024, o Novorizontino ficou na quinta colocação da Série B, quando os quatro primeiros subiam diretamente.

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A edição de 2024 deixou a frustração mais dolorosa. O time somou apenas um ponto nas últimas três rodadas, terminou com 64 e perdeu a vaga para o Ceará no número de vitórias. Na rodada final, uma derrota para o Goiás encerrou a possibilidade de acesso.

Em 2026, a confirmação veio com uma rodada de antecedência, na vitória sobre o Fortaleza. Uma semana depois, Juninho saiu do banco para marcar o gol do título contra o Criciúma, no Heriberto Hülse.

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Novorizontino foi campeão da Série B (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Um especialista no banco e protagonistas conhecidos no Novorizontino

Enderson Moreira conquistou sua quarta Série B, depois dos títulos com Goiás, em 2012, América-MG, em 2017, e Botafogo, em 2021. Com o Novorizontino, isolou-se como o treinador com mais conquistas na história da competição.

Dentro de campo, Rômulo e Robson foram referências ofensivas. O meia voltou por empréstimo do Palmeiras e assumiu a organização das jogadas. O atacante, com passagem pelo São Paulo, tornou-se uma das principais opções de finalização do time. A dupla liderou o ataque que terminou o campeonato com o maior número de gols.

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A estreia na Série A também levará o campeonato a uma cidade de aproximadamente 39,5 mil habitantes. Novo Horizonte terá, em 2027, a rotina de receber os principais clubes do país no Jorjão, 15 anos depois de o atual Novorizontino começar sua caminhada profissional na última divisão de São Paulo.