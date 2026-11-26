Em seu momento de maior pressão no comando do Atlético-MG, Eduardo Domínguez despistou sobre seu futuro no clube depois do empate em a 1 a 1 contra o Corinthians na última quarta-feira (25). Em entrevista coletiva, o argentino afirmou que está contente no Galo.

– Esse não é uma pergunta para mim (se o trabalho está condicionado a uma classificação para a Libertadores) – despistou Domínguez inicialmente.

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– Novamente, não é uma pergunta para mim (sair no fim da temporada). Estou contente aqui. Trabalhando forte para melhorar o time, finalizarmos o torneio no mais acima possível. Depois a diretoria, é o trabalho deles analisar o desempenho dos atletas e da comissão. Depois vocês (imprensa) analisarem o ano completo. Depois não sei. Estou contente aqui. Estou focado no que temos que fazer – disse o treinador após um jornalista insistir na questão.

Além disso, Eduardo Domínguez evitou mais uma vez fazer um balanço da temporada do Atlético-MG.

– Primeiramente, tenho que falar com a diretoria, com o Paulo Bracks sobre isso. Não falamos. Estamos no final do torneio, seria injusto começar a falar o que pensamos para o ano que vem quando não finalizamos ainda – disse.

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Atlético-MG x Corinthians

O Corinthians empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio César abriu o placar para o Timão no segundo tempo, mas Cuello, nos acréscimos, deixou tudo igual para o Galo, que atuava com um jogador a menos.

Jogadores do Atlético Mineiro e Corinthians disputam a bola em campo, na partida Atlético Mineiro x Corinthians. (Foto: Pedro Souza/Atletico)

Com o resultado, o Timão chegou aos 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. A equipe comandada por Clarence Seedorf tem a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, 16º e 17º colocados, respectivamente, e segue ameaçada pela queda à Série B a duas rodadas do fim da competição.

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Já o Atlético-MG, apesar de buscar o empate nos acréscimos, chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer. O Galo, que amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, permanece na sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos que o Bahia, último integrante do G-6.