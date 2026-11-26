A prisão preventiva do atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, nesta quinta-feira (26), voltou a colocar em evidência casos de jogadores de futebol que já tiveram problemas com a Justiça e chegaram a ser presos. Ao longo dos últimos anos, atletas conhecidos do cenário nacional e internacional protagonizaram episódios que ganharam repercussão dentro e fora dos gramados.

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Um dos casos mais emblemáticos do futebol brasileiro envolve o ex-goleiro Bruno Fernandes, que defendia o Flamengo quando foi preso, em 2010. O atleta foi investigado pelo desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, mãe de seu filho, Bruno Samudio. Em 2013, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. Posteriormente, a pena foi reduzida para 20 anos e nove meses.

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Outro caso de grande repercussão envolveu Robinho. O ex-atacante foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013, em uma boate de Milão. Em março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a sentença italiana e determinou que a pena fosse cumprida no Brasil. O ex-jogador foi preso em Santos (SP) e permanece cumprindo a condenação.

Em 2020, Ronaldinho Gaúcho também ganhou as manchetes por um episódio fora dos gramados. O ex-jogador e seu irmão, Roberto de Assis, foram presos no Paraguai após entrarem no país utilizando passaportes com informações falsas. Ronaldinho passou 32 dias em uma penitenciária de Assunção e, posteriormente, ficou em prisão domiciliar em um hotel. Ao todo, permaneceu 171 dias detido até ser liberado, em agosto daquele ano.

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Ronaldinho Gaúcho foi preso em 2020 (Norberto DUARTE / AFP)

Outro nome conhecido é Freddy Rincón. Ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Santos, além da seleção colombiana, ele foi preso em maio de 2007, no Brasil, a pedido da Justiça do Panamá. O ex-meio-campista era investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas. Após 123 dias detido, conseguiu o direito de responder ao processo de extradição em liberdade.

O zagueiro Breno, revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Bayern de Munique, também teve problemas com a Justiça durante sua carreira na Europa. Em setembro de 2011, foi preso preventivamente na Alemanha após um incêndio destruir sua residência em Munique. Em julho de 2012, foi condenado a três anos e nove meses de prisão por provocar o incêndio intencionalmente.

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Já Edinho, ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, foi preso no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na Baixada Santista. O ex-atleta foi condenado inicialmente a 33 anos e quatro meses de prisão, em 2014. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 12 anos e dez meses.

Entenda o caso envolvendo David, do Vasco

A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

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O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.

Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.

Após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, o jogador foi intimado a entregar o seu passaporte junto a Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação "A Tropa".

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David, do Vasco, sendo preso (Foto: Reprodução)

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