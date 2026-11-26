Caso David: Relembre jogadores de futebol que já foram presos ao longo da carreira
Prisão de atacante do vasco reacende a lembrança de atletas que tiveram enfrentaram processos criminais no Brasil e no exterior
A prisão preventiva do atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, nesta quinta-feira (26), voltou a colocar em evidência casos de jogadores de futebol que já tiveram problemas com a Justiça e chegaram a ser presos. Ao longo dos últimos anos, atletas conhecidos do cenário nacional e internacional protagonizaram episódios que ganharam repercussão dentro e fora dos gramados.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Um dos casos mais emblemáticos do futebol brasileiro envolve o ex-goleiro Bruno Fernandes, que defendia o Flamengo quando foi preso, em 2010. O atleta foi investigado pelo desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, mãe de seu filho, Bruno Samudio. Em 2013, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. Posteriormente, a pena foi reduzida para 20 anos e nove meses.
Outro caso de grande repercussão envolveu Robinho. O ex-atacante foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013, em uma boate de Milão. Em março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a sentença italiana e determinou que a pena fosse cumprida no Brasil. O ex-jogador foi preso em Santos (SP) e permanece cumprindo a condenação.
Em 2020, Ronaldinho Gaúcho também ganhou as manchetes por um episódio fora dos gramados. O ex-jogador e seu irmão, Roberto de Assis, foram presos no Paraguai após entrarem no país utilizando passaportes com informações falsas. Ronaldinho passou 32 dias em uma penitenciária de Assunção e, posteriormente, ficou em prisão domiciliar em um hotel. Ao todo, permaneceu 171 dias detido até ser liberado, em agosto daquele ano.
Outro nome conhecido é Freddy Rincón. Ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Santos, além da seleção colombiana, ele foi preso em maio de 2007, no Brasil, a pedido da Justiça do Panamá. O ex-meio-campista era investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas. Após 123 dias detido, conseguiu o direito de responder ao processo de extradição em liberdade.
O zagueiro Breno, revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Bayern de Munique, também teve problemas com a Justiça durante sua carreira na Europa. Em setembro de 2011, foi preso preventivamente na Alemanha após um incêndio destruir sua residência em Munique. Em julho de 2012, foi condenado a três anos e nove meses de prisão por provocar o incêndio intencionalmente.
Já Edinho, ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, foi preso no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na Baixada Santista. O ex-atleta foi condenado inicialmente a 33 anos e quatro meses de prisão, em 2014. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 12 anos e dez meses.
Entenda o caso envolvendo David, do Vasco
A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.
O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.
Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.
Após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, o jogador foi intimado a entregar o seu passaporte junto a Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação "A Tropa".
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
São Paulo tem time de pendurados para enfrentar o Remo; veja quem pode ficar fora da última rodada
Ao todo, 11 jogadores estão sob risco de suspensão, sendo que cinco devem começar a partida desta quinta-feira, no Morumbis
Corinthians: Garro abre o jogo sobre situação física e projeta partida contra o Grêmio
Meio-campista voltou a jogar contra o Atlético-MG
Marçal é suspenso pelo STJD e desfalca o Botafogo no fim do Brasileirão
Jogador foi expulso na partida contra o São Paulo, pela 37ª rodada, no Nilton Santos
Antigo estádio do Botafogo, Caio Martins começa a ser demolido
Alvinegro jogou pela última vez no local em 2004, e contrato de concessão acabou em 2023
Mônica vai ao Morumbis para jogo do São Paulo; entenda ligação histórica com o clube
Personagem de Mauricio de Sousa estará no estádio contra o Remo em ação que marca lançamento de coleção especial de produtos licenciados
Bastidores da prisão de DVD: decisão aponta oferta de R$ 5 mil a testemunhas e ameaça de morte
Documento obtido pelo Lance! revela oferta de dinheiro a testemunhas, ameaças e tentativa de interferir na investigação
De Ademir a religião: Palmeiras revive 68 e busca vingança em reencontro com Estudiantes
Lance! revisita decisão entre as equipes, com bastidores da delegação, histórias e fé como ponto de apoio para os argentinos
Vasco se manifesta sobre prisão de David
Cruz-Maltino informou que colocou o Departamento Jurídico à disposição do jogador.
Seedorf aponta necessidade de mudanças no futebol brasileiro
Treinador reflete sobre presença de grandes clubes na luta contra o rebaixamento
São Paulo se despede do Morumbis em 2026 com aproveitamento superior ao do ano passado
Tricolor soma 15 vitórias em 23 partidas no estádio, mantém o número de triunfos de 2025 mesmo com quatro jogos a menos e apresenta evolução no desempenho como mandante
Jogador do Vasco é preso em investigação sobre tráfico de drogas e armas
Atacante já havia sido alvo de operação da Polícia Civil do Espírito Santo e estava com o passaporte retido
Domínguez despista sobre futuro no Atlético-MG: 'Estou contente'
Comandante não vence há nove partidas
Palmeiras supera turbulências e chega à final da Libertadores com protagonismo de trio
Alviverde supera segunda colocação na fase de grupos e duas decisões nos pênaltis para encarar o Estudiantes no próximo sábado (28)
Saldo de gols pode ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento
Timão leva vantagem sobre concorrentes diretos nos critérios de desempate do Brasileirão
Domínguez avalia empate do Atlético-MG com o Corinthians: 'Sabíamos que não chegaríamos 100%'
Técnico destacou ainda a dificuldade de jogar contra uma equipe fechada
Libertadores: veja chances e o que cada time precisa nas últimas rodadas do Brasileirão
Com cinco clubes garantidos, cálculos da UFMG apontam Bahia como favorito ao G-6
Vasco vê meio-campo titular sólido, mas quer qualificar o setor
Sosa, Thiago Mendes e Lescano têm prestígio, mas diferença de nível em relação aos reservas preocupa
São Paulo tem duas rodadas para evitar pior campanha de sua história no Brasileirão
Tricolor chegou aos 45 pontos após empate com o Botafogo, mas ainda precisa de quatro pontos para superar marca negativa de 2021
Eleição Corinthians: Rozallah Santoro prevê economia anual de R$ 100 milhões
Candidato detalha propostas para reorganizar as finanças, renegociar dívidas e ampliar receitas