Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão, e a inteligência artificial projetou o confronto. Com objetivos distintos na tabela, o Timão busca se distanciar da zona de rebaixamento e o Galo se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

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Veja a projeção da IA:

A tendência é de um empate em 1 a 1 na capital mineira. Jogando diante de sua torcida, o Atlético-MG deve tomar a iniciativa e controlar as ações ofensivas para encerrar o jejum de oito jogos sem vitórias e seguir vivo na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Por outro lado, o Corinthians chega pressionado na abertura da zona de rebaixamento, com 40 pontos, sabendo que qualquer ponto somado fora de casa é suficiente para tirar a equipe do Z4 pelo critério de saldo de gols. Mesmo com desfalques importantes no setor ofensivo, o time comandado por Clarence Seedorf vem embalado por uma sequência invicta e deve apostar na consistência defensiva e nas transições rápidas para buscar o resultado em Belo Horizonte.

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Jogadores de Corinthians e Atlético disputam a bola na Neo Quimica (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chegam as equipes

O Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados em 35 partidas. O Galo soma 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, além de 44 gols marcados e 40 sofridos. A equipe mineira chega ao confronto após a derrota na final da Copa Sul-Americana e busca se recuperar na reta final da temporada.

Já o Corinthians ocupa a 17ª posição, com 40 pontos, e abre a zona de rebaixamento. Em 35 jogos, o Timão acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com 40 gols marcados e 42 sofridos. A equipe comandada por Clarence Seedorf busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar o Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol nacional.

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Ficha técnica

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ Competição: Brasileirão

📅 Data: 25 de novembro de 2026

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonete (MG)