Campeão da Série B, o Coritiba viveu altos e baixos em 2025, com eliminações precoces e o principal objetivo conquistado ao fim da temporada. Para 2026, a meta é se manter na Série A para voltar a se firmar na elite do futebol brasileiro.

O ano alviverde passou por uma turbulência logo no começo, entre o fim de fevereiro e o início de março. Em uma semana, o Coxa foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF, nos pênaltis, fora de casa, e nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá, em casa.

As quedas seguidas resultaram em protesto da torcida na Avenida Faria Lima, em São Paulo, contra a Treecorp, da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A gestora

O histórico do clube indicaria uma troca de comando, mas a diretoria coxa-branca manteve o técnico Mozart e colheu os frutos na Série B. Além disso, após o estadual, comprou o zagueiro Jacy e trouxe o volante Wallisson, que viraram titulares - os atacantes Iury Castilho e Clayson, por outro lado, decepcionaram.

Na campanha da Segundona, o Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona. Ainda ficou 15 rodadas (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª.

O desempenho regular terminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus. A torcida, vale destacar, teve a melhor médica de público do torneio, com 22.048 pagantes por partida.

A principal valência da equipe foi o sistema defensivo, com destaque para o goleiro Pedro Morisco e a dupla de zaga Jacy e Maicon. O Coxa teve a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas.

O desempenho de melhor visitante, com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D), compensou a irregularidade em casa, com 10ª campanha, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D). O ataque também ficou devendo, o quinto pior ataque, com 39 gols.

Na beira do gramado, o técnico Mozart teve 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos. O aproveitamento foi de 58%.

Números do Coritiba em 2025

Temporada: 25 vitórias, 15 empates e 13 derrotas em 53 jogos, com 62 gols marcados e 40 gols sofridos.

Paranaense: 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 13 jogos, com 20 gols marcados e 11 gols sofridos.

Copa do Brasil: 1 empate em 1 jogo, com 2 gols marcados e 2 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 jogos, com 39 gols marcados e 23 gols sofridos.

Aproveitamento dos técnicos do Coritiba em 2025

Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos - 58%.

Moisés Moura (interino): 1 vitória e 2 derrotas em 3 jogos - 33,3%.

Projeções para 2026

Após uma folha salarial de quase R$ 5 milhões, R$ 1 milhão a menos do que em 2024, o Coritiba projeta um salto financeiro para 2026. A diretoria trabalha com um orçamento de R$ 170 milhões para o departamento de futebol.

Após a saída de Mozart por desacordo financeiro, o Coxa fechou com Fernando Seabra como técnico. No elenco, exerceu a opção de compra do volante Wallisson, do Athletic, e não renovou com 11 atletas.

Esportivamente, o clube pretende voltar a vencer o Paranaense, que não conquista desde 2022, avançar até as oitavas da Copa do Brasil e permanecer na Série A. Desde da era dos pontos corridos, a partir de 2003, o Coritiba ficou seguidamente na elite por sete temporadas, entre 2011 e 2017, e disputou a Série B em oito oportunidades.