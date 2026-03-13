O Vasco terá uma mudança na liderança dentro de campo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras, o volante Thiago Mendes será desfalque no confronto contra o Cruzeiro.

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Thiago havia estreado como capitão justamente na primeira partida da nova passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco, na vitória contra o Palmeiras. Após a partida, o treinador explicou a decisão de retirar a braçadeira do goleiro Léo Jardim, que vinha exercendo a função desde a saída de Philippe Coutinho do clube. Segundo Renato, a escolha está ligada à sua filosofia de liderança dentro de campo.

- Sobre o capitão, eu conversei com o Léo Jardim. Quando cheguei no Grêmio em 2010, o Victor era capitão, e eu disse que goleiro não poderia ser capitão. Primeiro que goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito o Léo, vai continuar sendo um líder, mas o meu capitão tem que estar em campo. Posso mudar na sequência, mas o Thiago foi muito bem. Quando cheguei no Fluminense tive a mesma conversa com o Fábio. Uma exceção seria se eu treinasse o São Paulo e bater de frente com o Rogério Ceni.

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Com a ausência de Thiago Mendes, alguns nomes surgem como possíveis substitutos na função diante do Cruzeiro. O volante Tchê Tchê aparece como favorito. Além de ser um dos jogadores mais experientes do elenco, ele também está entre os atletas há mais tempo no Vasco e possui histórico de liderança em outras equipes.

Tchê Tchê em campo pelo Vasco contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Outra possibilidade é o zagueiro Robert Renan. Apesar da pouca idade, o defensor se consolidou como um dos jogadores mais regulares do Vasco desde que chegou ao clube e tem papel ativo de liderança dentro do elenco.

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O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

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