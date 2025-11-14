CRB renova com Eduardo Barroca antes do fim da Série B

Com chances mínimas de acesso na Série B, o CRB anunciou a renovação de contrato do técnico Eduardo Barroca na noite de quinta-feira (13). O comandante de 43 anos assinou até o fim de 2026.

Barroca chegou ao Galo da Praia em março para substituir Umberto Louzer. Antes, ele foi demitido do Mirassol, em fevereiro.

Ao todo, pelo CRB, foram 15 vitórias, 11 empates e 14 derrotas em 40 jogos, com aproveitamento de 46,6%. Na Série B, a campanha é um pouco melhor, com 49% conquistados.

O time alagoano ocupa a oitava colocação, com 53 pontos, e está a cinco pontos da Chapecoense, que fecha o G-4. A duas rodadas do fim, a chance de acesso é de apenas 00,28%.

Na próxima rodada, o Galo da Praia recebe o Vila Nova no sábado (15), às 16h30, (de Brasília), no Rei Pelé. O CRB fecha a participação na Segundona diante do Novorizontino, fora de casa.

Além de Eduardo Barroca, a diretoria renovou com executivo de futebol, Ari Barros, por mais um ano. Dos 11 titulares, oito atletas têm contrato com o CRB para 2026, enquanto o volante Higor Meritão possui permanência encaminhada.

Nota oficial do CRB pela renovação de Eduardo Barroca

"O técnico Eduardo Barroca assinou a renovação contratual com o CRB e permanece no Galo de Campina para a temporada de 2026.

O treinador de 43 anos comandou a equipe durante todo o Campeonato Brasileiro Série B nesta temporada, apresentando um trabalho sólido e consistente. A diretoria regatiana tem convicção de que, com a manutenção do treinador iniciando a temporada de 2026, o CRB chegará ainda mais forte nas competições do próximo ano".

Veja as chances de acesso na Série B

1º Coritiba: 99,99%

2º Athletico: 78,2%

3º Chapecoense: 60,3%

4º Remo: 55,8%

5º Criciúma: 49,6%

6º Goiás: 34,9%

7º Novorizontino: 21,2%

8º CRB: 00,28%

Fonte: UFMG