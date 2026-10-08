Alberto Valentim é anunciado como novo técnico do Operário-PR, clube da Série B
Treinador estava sem clube desde abril, quando deixou o América-MG
Alberto Valentim é o novo técnico do Operário-PR. O clube de Ponta Grossa anunciou o treinador no fim da manhã desta quinta-feira (8), menos de um dia após a derrota em casa para o Botafogo-SP, por 2 a 1, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.
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Valentim estava sem clube desde abril, quando deixou o comando do América-MG. O treinador de 51 anos acumula passagens por Palmeiras, Vasco, Botafogo e Athletico-PR, entre outros. Ele foi anunciado poucas horas após o Operário-PR demitir Luizinho Lopes.
O novo treinador do Operário-PR deve comandar o primeiro treino nesta sexta-feira (9). A estreia está prevista para domingo, quando a equipe recebe o Goiás a partir das 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão Série B.
Atualmente na 9ª colocação do campeonato, o time paranaense vem de uma sequência de três jogos sem vitórias, o que o afastou do G-6, grupo que briga pelo acesso à elite do futebol nacional.
Isto porque a Série B deste ano teve mudança no regulamento. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A do próximo ano, enquanto os clubes que terminaram a 38ª rodada entre a 3ª e a 6ª colocações disputam play-offs para definir as outras duas vagas.
O Operário-PR chegou a emendar uma sequência de sete partidas de invencibilidade, mas vem de um empate e duas derrotas. Os últimos resultados o afastaram dos play-offs; faltando seis rodadas para o término dos pontos corridos, o clube de Ponta Grossa soma 48 pontos, quatro a menos do que o Atlético-GO, atualmente na sexta colocação. Foi por causa disso que a diretoria decidiu mudar o comando da equipe.
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