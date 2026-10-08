Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alberto Valentim é anunciado como novo técnico do Operário-PR, clube da Série B

Treinador estava sem clube desde abril, quando deixou o América-MG

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 12:12
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Alberto Valentim
Alberto Valentim foi anunciado como novo técnico do Operário-PR (Foto: Instagram/@tecnicoalbertovalentim)

Alberto Valentim é o novo técnico do Operário-PR. O clube de Ponta Grossa anunciou o treinador no fim da manhã desta quinta-feira (8), menos de um dia após a derrota em casa para o Botafogo-SP, por 2 a 1, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.

➡️Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Valentim estava sem clube desde abril, quando deixou o comando do América-MG. O treinador de 51 anos acumula passagens por Palmeiras, Vasco, Botafogo e Athletico-PR, entre outros. Ele foi anunciado poucas horas após o Operário-PR demitir Luizinho Lopes.

continua após a publicidade

O novo treinador do Operário-PR deve comandar o primeiro treino nesta sexta-feira (9). A estreia está prevista para domingo, quando a equipe recebe o Goiás a partir das 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão Série B.

Atualmente na 9ª colocação do campeonato, o time paranaense vem de uma sequência de três jogos sem vitórias, o que o afastou do G-6, grupo que briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

continua após a publicidade

Isto porque a Série B deste ano teve mudança no regulamento. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A do próximo ano, enquanto os clubes que terminaram a 38ª rodada entre a 3ª e a 6ª colocações disputam play-offs para definir as outras duas vagas.

Pablo e Boschilla pelo Operário
Operário-PR tenta se manter na briga pelo acesso à Série A (Foto: André Jonsson/OFEC)

O Operário-PR chegou a emendar uma sequência de sete partidas de invencibilidade, mas vem de um empate e duas derrotas. Os últimos resultados o afastaram dos play-offs; faltando seis rodadas para o término dos pontos corridos, o clube de Ponta Grossa soma 48 pontos, quatro a menos do que o Atlético-GO, atualmente na sexta colocação. Foi por causa disso que a diretoria decidiu mudar o comando da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
O técnico Renato Gaúcho na reestreia pelo Grêmio

Grêmio

Renato manda recado para Luís Castro após empate do Grêmio

Há 12 minutos
Cruzeiro e São Paulo

São Paulo

Derrota para o Cruzeiro deixa São Paulo com três marcas negativas

Há 25 minutos
Artur Jorge fala sobre jovens

Cruzeiro

Artur Jorge exalta Morais e Zé Lucas após vitória do Cruzeiro

Há 26 minutos
Gabigol em ação em Santos x Flamengo, 1º turno do Brasileirão de 2025

Futebol Nacional

Carrasco do Santos no passado, Gabigol pena em jogos contra o Flamengo

Há 42 minutos
Felipe Morais na zona mista

Cruzeiro

Felipe Morais explica evolução no Cruzeiro após vitória

Há 52 minutos
Ferreirinha contra o Flamengo

São Paulo

São Paulo vive alerta com lesões e pode ter nona baixa no elenco

Há 1 hora
Mais LANCE!
Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo atualiza situações de Arthur Chaves e Vitinho após exames no hospital

Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo

José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Jogadores durante Flamengo x Bragantino

Boto garante meia no Flamengo e faz alerta sobre gringos

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Adversários no Brasileirão, Santos e Flamengo lideram crescimento nas redes sociais em 2026

Elenco Corinthians

Corinthians perde titulares para o clássico contra o Palmeiras

Ryan Francisco São Paulo Vasco

Joia do São Paulo ganha destaque em importante mídia internacional

Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Corinthians vive sua maior crise na história do Brasileirão de pontos corridos

Gabigol

Santos vira palco de reencontros com velhos conhecidos do Flamengo

Ilustração de um estádio de futebol com partida observada por torcedores

Gestão Esportiva na Prática: Quando continuar é o mais difícil

Santos-X-Flamengo-2011-Neyma

Santos x Flamengo: 15 anos depois, por onde andam os atletas do 5×4?

Ramón Díaz durante primeira passagem pelo Corinthians

Com Ramón Díaz na mira, Corinthians quer novo técnico antes do Dérbi

Tite, técnico do Botafogo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco