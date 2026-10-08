Adversários nesta quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo também ocupam posições de destaque fora de campo. Os dois clubes lideram o crescimento nas redes sociais entre as equipes brasileiras em 2026, segundo dados do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, do IBOPE Repucom, que monitora Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e X.

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No acumulado do ano até setembro, o Santos aparece na liderança, com cerca de 2,7 milhões de novas inscrições, enquanto o Flamengo soma aproximadamente 2,6 milhões.

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— Desde 2025, o Santos tem alcançado resultados muito importantes no ambiente digital. A nossa base de seguidores cresceu significativamente e temos uma equipe competente e dedicada a ampliar ainda mais essa presença. A marca do Santos é gigantesca, inclusive internacionalmente, e precisamos aproveitar as redes sociais para fortalecer a nossa imagem, ampliar a conexão com o torcedor e também gerar valor para os nossos parceiros — afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Só no último mês, o Peixe registrou o segundo maior resultado do mês, com 329,1 mil novas inscrições. O clube liderou o ganho de novos inscritos no Instagram, com 148 mil novos seguidores, o equivalente a 45% do crescimento total no período. No TikTok, o Santos também esteve entre os maiores resultados do mês, com 100 mil novas adesões, correspondentes a 30% dos ganhos do clube. No YouTube, o clube arrecadou 40 mil novos inscritos e, no Facebook, 37 mil.

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Já o Flamengo somou 320 mil novas adesões em setembro. Cerca de 45% dos ganhos dos inscritos, enquanto o YouTube registrou 80 mil, maior crescimento da plataforma entre os clubes.

Em 2025, o Alvinegro Praiano saiu da nona para a terceira colocação no ranking, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians. O clube também registrou o maior salto da tabela, acumulando mais de 12 milhões de seguidores nas plataformas.

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Recentemente, a Santos TV também voltou ao topo da América do Sul. O canal oficial foi eleito, pela segunda vez, a Melhor TV de Clubes do continente, durante a Confut Sudamericana. O Peixe superou Flamengo e Boca Juniors em uma votação que contou com a participação do público, palestrantes e profissionais do futebol.

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O prêmio reconhece o trabalho desenvolvido pelo clube na produção de conteúdo digital e chega em um momento de crescimento da Santos TV. O canal já alcançou 1,8 milhão de inscritos e reúne conteúdos como bastidores das partidas, lives, resenhas, gols, entrevistas e outros materiais exclusivos sobre o dia a dia do Alvinegro.

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Em 2025, a plataforma ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no ano e já soma mais de 470 milhões de visualizações ao longo de sua história, números que colocam a Santos TV entre os canais de clubes de maior alcance no futebol sul-americano.

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