Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Adversários no Brasileirão, Santos e Flamengo lideram crescimento nas redes sociais em 2026

À frente do rubro-negro, Peixe é o clube brasileiro que mais ganhou novas inscrições nas plataformas digitais no ano

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/10/2026 10:05
Favorite o Lance! no Google
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Adversários nesta quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo também ocupam posições de destaque fora de campo. Os dois clubes lideram o crescimento nas redes sociais entre as equipes brasileiras em 2026, segundo dados do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, do IBOPE Repucom, que monitora Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e X.

➡️Gabigol em alta no Santos: Marcelo Teixeira revela como está a situação para 2027

No acumulado do ano até setembro, o Santos aparece na liderança, com cerca de 2,7 milhões de novas inscrições, enquanto o Flamengo soma aproximadamente 2,6 milhões.

continua após a publicidade

— Desde 2025, o Santos tem alcançado resultados muito importantes no ambiente digital. A nossa base de seguidores cresceu significativamente e temos uma equipe competente e dedicada a ampliar ainda mais essa presença. A marca do Santos é gigantesca, inclusive internacionalmente, e precisamos aproveitar as redes sociais para fortalecer a nossa imagem, ampliar a conexão com o torcedor e também gerar valor para os nossos parceiros — afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Só no último mês, o Peixe registrou o segundo maior resultado do mês, com 329,1 mil novas inscrições. O clube liderou o ganho de novos inscritos no Instagram, com 148 mil novos seguidores, o equivalente a 45% do crescimento total no período. No TikTok, o Santos também esteve entre os maiores resultados do mês, com 100 mil novas adesões, correspondentes a 30% dos ganhos do clube. No YouTube, o clube arrecadou 40 mil novos inscritos e, no Facebook, 37 mil.

continua após a publicidade

Já o Flamengo somou 320 mil novas adesões em setembro. Cerca de 45% dos ganhos dos inscritos, enquanto o YouTube registrou 80 mil, maior crescimento da plataforma entre os clubes.

Em 2025, o Alvinegro Praiano saiu da nona para a terceira colocação no ranking, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians. O clube também registrou o maior salto da tabela, acumulando mais de 12 milhões de seguidores nas plataformas.

continua após a publicidade

Recentemente, a Santos TV também voltou ao topo da América do Sul. O canal oficial foi eleito, pela segunda vez, a Melhor TV de Clubes do continente, durante a Confut Sudamericana. O Peixe superou Flamengo e Boca Juniors em uma votação que contou com a participação do público, palestrantes e profissionais do futebol.

➡️ Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Santos; veja a provável escalação

O prêmio reconhece o trabalho desenvolvido pelo clube na produção de conteúdo digital e chega em um momento de crescimento da Santos TV. O canal já alcançou 1,8 milhão de inscritos e reúne conteúdos como bastidores das partidas, lives, resenhas, gols, entrevistas e outros materiais exclusivos sobre o dia a dia do Alvinegro.

continua após a publicidade

Em 2025, a plataforma ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no ano e já soma mais de 470 milhões de visualizações ao longo de sua história, números que colocam a Santos TV entre os canais de clubes de maior alcance no futebol sul-americano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo

Flamengo

José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Há 3 minutos
Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Futebol Nacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Há 8 minutos
Jogadores durante Flamengo x Bragantino

Flamengo

Boto garante meia no Flamengo e faz alerta sobre gringos

Há 33 minutos
Elenco Corinthians

Corinthians

Corinthians perde titulares para o clássico contra o Palmeiras

Há 1 hora
Ryan Francisco São Paulo Vasco

São Paulo

Joia do São Paulo ganha destaque em importante mídia internacional

Há 1 hora
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Corinthians

Corinthians vive sua maior crise na história do Brasileirão de pontos corridos

Há 1 hora
Mais LANCE!
Gabigol

Santos vira palco de reencontros com velhos conhecidos do Flamengo

Ilustração de um estádio de futebol com partida observada por torcedores

Gestão Esportiva na Prática: Quando continuar é o mais difícil

Santos-X-Flamengo-2011-Neyma

Santos x Flamengo: 15 anos depois, por onde andam os atletas do 5×4?

Ramón Díaz durante primeira passagem pelo Corinthians

Com Ramón Díaz na mira, Corinthians quer novo técnico antes do Dérbi

Tite, técnico do Botafogo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

Arthur Cabral Botafogo

Falta de efetividade pesa em fase ruim do Botafogo no Brasileirão

Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo

Gabigol vive grande fase no Santos, mas tem desafio particular contra o Flamengo

Ana Thais Matos - Globo

Ana Thaís Matos é sincera após demissão de Diniz no Corinthians: 'Nunca mais'

Comemoração de gol do Atlético x RBB (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reta decisiva: Atlético tem 10 jogos para definir futuro no Brasileirão

Zé Lucas comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Análise: jovens aproveitam minutos e pedem passagem no Cruzeiro

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Bahia

Pedro Emanuel supera desconfiança inicial e embala no Vasco

Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão

Análise: São Paulo repete erros defensivos na derrota contra o Cruzeiro

dorival jr

Dorival não esconde preocupação após derrota do São Paulo