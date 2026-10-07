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Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Santos; veja a provável escalação

Arrascaeta é baixa confirmada, enquanto outros quatro jogadores têm situações distintas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 14:38
Atualizado há 1 minutos
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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, gesticula durante duelo com o Remo no Mangueirão
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, gesticula durante duelo com o Remo no Mangueirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (8), após a Data Fifa, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Além de Arrascaeta, desfalque já conhecido, o Rubro-Negro terá outras quatro ausências para a partida.

Arrascaeta segue em recuperação da cirurgia realizada para corrigir uma fratura no punho esquerdo, ocasionada em amistoso do Uruguai. Outro jogador que não estará à disposição é Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube.

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Evertton Araújo também continua fora. O volante já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia, mas ainda não está disponível para retornar aos jogos. Léo Ortiz, por sua vez, foi liberado pelo Flamengo para tratar de assuntos pessoais no Rio de Janeiro e também não estará com a delegação para o confronto com o Santos.

Léo Ortiz- Flamengo
Léo Ortiz em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Varela retorna nesta quarta-feira

Varela é outro jogador que tem situação diferente. O uruguaio desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, após defender a seleção do Uruguai na última Data Fifa.

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Com o retorno apenas na véspera da partida, a situação do lateral será acompanhada pelo Flamengo antes do jogo contra o Santos.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve encarar o Santos com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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