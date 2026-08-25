Copa Intercontinental tem primeira fase já nesta quarta-feira
Torneio anual de clubes terá fase final em dezembro
A fase final da Copa Intercontinental, que contará com os campeões da América e da Europa, acontecerá apenas em dezembro, mas o torneio anual de clubes terá a primeira fase já nesta quarta-feira (26). A partir das 15h (de Brasília), Al-Ahli e Auckland City se enfrentam em Jeddah, na Arábia Saudita.
➡️Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção
Atual campeão asiático, o time saudita conta com três brasileiros: o atacante Galeno, o meia Matheus Gonçalves (ex-Flamengo) e o zagueiro Ibañez, convocado por Carlo Ancelotti para a última Copa do Mundo. O confronto diante dos campeões da Oceania é válido pelo Playoff 1 de Ásia, África e Pacífico.
Quem vencer o jogo desta quarta avança para o Playoff 2, e irá enfrentar o Mamelodi Sundowns, atual campeão africano, em 19 de setembro.
O outro jogo da fase será o "Derby das Américas" e acontecerá apenas em dezembro. O duelo colocará frente a frente o Toluca, atual campeão da Concacaf, e o campeão da Copa Libertadores deste ano — a competição sul-americana nem sequer chegou à fase de quartas de final ainda. Finalmente, o vencedor do Derby das Américas irá enfrentar o Paris Saint-Germain, bicampeão da Uefa Champions League, na final da Copa Intercontinental.
Esta é a terceira vez que a Copa Intercontinental é disputada neste formato. A Fifa mudou o tradicional torneio anual de clubes em 2024 para potencializar o Mundial com 32 equipes, que teve a primeira edição no ano passado e passará a acontecer a cada quatro anos.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Palmeiras
A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o PalmeirasHá 6 minutos
Futebol Internacional
Xavi Espart brilha no Barcelona após ser comparado a Lahm por FlickHá 21 minutos
Futebol Internacional
Savinho deixa apelido de lado e retoma nome verdadeiro no TottenhamHá 23 minutos
Futebol Internacional
Chelsea acerta venda de atacante para concorrer com Igor JesusHá 1 hora
Futebol Internacional
Técnico do Tottenham elogia Savinho, mas faz alertaHá 2 horas
Corinthians
Corinthians negocia venda de André para clube da InglaterraHá 4 horas
Mais LANCE!