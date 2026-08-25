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Copa Intercontinental tem primeira fase já nesta quarta-feira

Torneio anual de clubes terá fase final em dezembro

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 16:13
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Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental
Em 2024, Real Madrid foi o primeiro a conquistar a Copa Intercontinental no novo formato (Foto: Mahmud Hams/AFP)

A fase final da Copa Intercontinental, que contará com os campeões da América e da Europa, acontecerá apenas em dezembro, mas o torneio anual de clubes terá a primeira fase já nesta quarta-feira (26). A partir das 15h (de Brasília), Al-Ahli e Auckland City se enfrentam em Jeddah, na Arábia Saudita.

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Atual campeão asiático, o time saudita conta com três brasileiros: o atacante Galeno, o meia Matheus Gonçalves (ex-Flamengo) e o zagueiro Ibañez, convocado por Carlo Ancelotti para a última Copa do Mundo. O confronto diante dos campeões da Oceania é válido pelo Playoff 1 de Ásia, África e Pacífico. 

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Quem vencer o jogo desta quarta avança para o Playoff 2, e irá enfrentar o Mamelodi Sundowns, atual campeão africano, em 19 de setembro.

O outro jogo da fase será o "Derby das Américas" e acontecerá apenas em dezembro. O duelo colocará frente a frente o Toluca, atual campeão da Concacaf, e o campeão da Copa Libertadores deste ano — a competição sul-americana nem sequer chegou à fase de quartas de final ainda. Finalmente, o vencedor do Derby das Américas irá enfrentar o Paris Saint-Germain, bicampeão da Uefa Champions League, na final da Copa Intercontinental.

Final Copa Intercontinental
No ano passado, Paris Saint-Germain conquistou a Copa Intercontinental ao bater o Flamengo nos pênaltis (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Esta é a terceira vez que a Copa Intercontinental é disputada neste formato. A Fifa mudou o tradicional torneio anual de clubes em 2024 para potencializar o Mundial com 32 equipes, que teve a primeira edição no ano passado e passará a acontecer a cada quatro anos.

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