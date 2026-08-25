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Com Bento expulso, Al-Nassr busca virada no Campeonato Saudita

Goleiro brasileiro é expulso no primeiro tempo, mas time consegue a virada

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:36
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Félix em movimento de chute
João Félix em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação)

O Al-Nassr conquistou uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Al-Ettifaq, nesta terça-feira (25), pela terceira rodada do Campeonato Saudita. Em partida disputada no Al-Ettifaq Club Stadium, em Dammam, a equipe visitante chegou a ficar dois gols atrás e com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e garantiu os três pontos. Com o resultado, o Al-Nassr manteve os 100% de aproveitamento e segue na liderança da competição.

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Bento é expulso no início e complica Al-Nassr

A partida começou a ficar complicada para o Al-Nassr aos 12 minutos. O goleiro brasileiro Bento recebeu cartão vermelho depois de sair da área para impedir uma oportunidade clara de gol do Al-Ettifaq. O lance aconteceu após Salem Al-Najdi colocar a mão na bola e interromper uma jogada que deixaria Rayane Messi frente a frente com o goleiro.

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Na cobrança rápida da falta, Bento precisou sair da área e cometeu a infração sobre Moussa Dembélé, impedindo a finalização do atacante. O árbitro não hesitou em expulsar o brasileiro, deixando o Al-Nassr com dez jogadores durante praticamente toda a partida.

Com a expulsão, o Al-Nassr precisou colocar um goleiro reserva. O jovem substituto acabou sofrendo os dois gols do Al-Ettifaq, incluindo o segundo, marcado por Medrán após uma finalização que passou pelas mãos do arqueiro.

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O Al-Ettifaq abriu vantagem com Ondrej Duda, aos 31 minutos do primeiro tempo, e ampliou nos acréscimos da etapa inicial, com Álvaro Medrán. O Al-Nassr, que já havia perdido Bento por expulsão, foi para o intervalo em situação delicada e precisou mudar a estratégia para buscar a reação.

João Félix comanda reação do Al-Nassr

Mesmo em desvantagem numérica e no placar, o Al-Nassr encontrou forças para reagir no segundo tempo. João Félix foi decisivo na construção da virada, participando diretamente dos dois primeiros gols da equipe.

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Aos 29 minutos da etapa final, o português encontrou Sadio Mané, que diminuiu a diferença para 2 a 1. Pouco depois, aos 32, João Félix voltou a aparecer e cobrou o escanteio que encontrou Abdulelah Al-Amri, responsável por deixar tudo igual em Dammam.

A reação poderia ter sido ainda mais rápida. Aos 53 minutos, Mané chegou a marcar novamente após jogada iniciada por João Félix, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento de Kingsley Coman no início da jogada.

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Mané completa virada nos minutos finais

Quando o empate parecia ser o resultado final, Sadio Mané apareceu novamente para decidir. Aos 45 minutos do segundo tempo, o senegalês marcou o terceiro do Al-Nassr e completou a virada fora de casa.

Com o triunfo, o Al-Nassr chegou aos nove pontos em três rodadas, mantendo a campanha perfeita no Campeonato Saudita. Antes do duelo, a equipe também havia vencido Al-Fateh e Al-Riyadh.

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Mané driblhando adversário de camisa verde
Mané em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação)

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