Jornal europeu detona Marcos Leonardo após início no Ajax: 'Não presta'
Jogador tem quatro jogos e um gol pelo Ajax
O início de Marcos Leonardo no Ajax já provoca críticas na Holanda. O atacante brasileiro, que retornou ao futebol europeu nesta temporada após duas temporadas no Al-Hilal, marcou apenas um gol em seis partidas e foi alvo de duras avaliações pela imprensa local. Valentijn Driessen, editor-chefe de esportes do jornal "De Telegraaf", questionou a contratação do centroavante e afirmou que o jogador não correspondeu ao investimento feito pelo clube de Amsterdã.
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A declaração aconteceu durante o programa "Vandaag Inside", em meio a uma análise sobre os reforços contratados pelo Ajax. Driessen colocou Marcos Leonardo entre os jogadores que, na sua avaliação, ainda não justificaram o dinheiro investido.
– Tudo o que foi comprado por muito dinheiro não presta. O centroavante custou quase 20 milhões e não sabe jogar. Não foi por acaso que o Benfica o vendeu – afirmou o jornalista.
Marcos Leonardo foi contratado pelo Ajax junto ao Al-Hilal por pouco menos de 20 milhões de euros. O brasileiro assinou contrato até junho de 2031 e chegou aos Países Baixos com a expectativa de assumir um papel importante no ataque da equipe.
Críticas dividem opinião na Holanda
Apesar da avaliação negativa de Driessen, a análise sobre o brasileiro não é unânime entre os nomes conhecidos do futebol holandês. No programa "Rondo", da "Ziggo Sport", Rafael van der Vaart adotou uma postura mais favorável ao atacante e afirmou que ainda vê potencial para uma reação.
– Acho que ele consegue. Só precisa se manter em pé quando finaliza. Não sei por que cai sempre. Espero que tenha a ver com a condição física. Se ele começar a marcar, entra em cena a teoria do ketchup – disse o ex-jogador.
Ruud Gullit também comentou o momento do brasileiro e demonstrou preocupação com alguns lances protagonizados pelo atacante. O ex-meia afirmou ter ficado incomodado ao vê-lo desperdiçar uma oportunidade após cair durante a jogada.
– Vi coisas dele que me fizeram pensar: ele assusta-se quando a bola chega. Até senti pena dele quando teve uma oportunidade e caiu – declarou Gullit.
O ex-jogador da seleção holandesa, porém, elogiou Tolu Arokodare, concorrente de Marcos Leonardo por espaço no ataque do Ajax. Segundo Gullit, o outro centroavante demonstrou mais confiança ao entrar em campo e marcar.
Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil para atuar no Benfica em 2023. Depois de uma passagem pelo futebol português, o atacante se transferiu para o Al-Hilal, onde permaneceu por duas temporadas antes de retornar à Europa.
Na Arábia Saudita, o brasileiro disputou 82 partidas oficiais e marcou 48 gols. O desempenho contribuiu para que o Ajax apostasse em sua contratação, mas o começo na Holanda está abaixo do esperado em relação à produção ofensiva. A cobrança aumenta justamente porque o clube de Amsterdã investiu pouco menos de 20 milhões de euros para contratar o jogador de 23 anos.
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