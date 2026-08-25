Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornal europeu detona Marcos Leonardo após início no Ajax: 'Não presta'

Jogador tem quatro jogos e um gol pelo Ajax

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 18:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax (Foto: Reprodução/Instagram)

O início de Marcos Leonardo no Ajax já provoca críticas na Holanda. O atacante brasileiro, que retornou ao futebol europeu nesta temporada após duas temporadas no Al-Hilal, marcou apenas um gol em seis partidas e foi alvo de duras avaliações pela imprensa local. Valentijn Driessen, editor-chefe de esportes do jornal "De Telegraaf", questionou a contratação do centroavante e afirmou que o jogador não correspondeu ao investimento feito pelo clube de Amsterdã.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A declaração aconteceu durante o programa "Vandaag Inside", em meio a uma análise sobre os reforços contratados pelo Ajax. Driessen colocou Marcos Leonardo entre os jogadores que, na sua avaliação, ainda não justificaram o dinheiro investido.

continua após a publicidade

– Tudo o que foi comprado por muito dinheiro não presta. O centroavante custou quase 20 milhões e não sabe jogar. Não foi por acaso que o Benfica o vendeu – afirmou o jornalista.

Marcos Leonardo foi contratado pelo Ajax junto ao Al-Hilal por pouco menos de 20 milhões de euros. O brasileiro assinou contrato até junho de 2031 e chegou aos Países Baixos com a expectativa de assumir um papel importante no ataque da equipe.

continua após a publicidade

Críticas dividem opinião na Holanda

Apesar da avaliação negativa de Driessen, a análise sobre o brasileiro não é unânime entre os nomes conhecidos do futebol holandês. No programa "Rondo", da "Ziggo Sport", Rafael van der Vaart adotou uma postura mais favorável ao atacante e afirmou que ainda vê potencial para uma reação.

– Acho que ele consegue. Só precisa se manter em pé quando finaliza. Não sei por que cai sempre. Espero que tenha a ver com a condição física. Se ele começar a marcar, entra em cena a teoria do ketchup – disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

Ruud Gullit também comentou o momento do brasileiro e demonstrou preocupação com alguns lances protagonizados pelo atacante. O ex-meia afirmou ter ficado incomodado ao vê-lo desperdiçar uma oportunidade após cair durante a jogada.

– Vi coisas dele que me fizeram pensar: ele assusta-se quando a bola chega. Até senti pena dele quando teve uma oportunidade e caiu – declarou Gullit.

continua após a publicidade

O ex-jogador da seleção holandesa, porém, elogiou Tolu Arokodare, concorrente de Marcos Leonardo por espaço no ataque do Ajax. Segundo Gullit, o outro centroavante demonstrou mais confiança ao entrar em campo e marcar.

Marcos Leonardo em ação pelo Ajax
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax (Foto: Reprodução/Instagram)

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil para atuar no Benfica em 2023. Depois de uma passagem pelo futebol português, o atacante se transferiu para o Al-Hilal, onde permaneceu por duas temporadas antes de retornar à Europa.

continua após a publicidade

Na Arábia Saudita, o brasileiro disputou 82 partidas oficiais e marcou 48 gols. O desempenho contribuiu para que o Ajax apostasse em sua contratação, mas o começo na Holanda está abaixo do esperado em relação à produção ofensiva. A cobrança aumenta justamente porque o clube de Amsterdã investiu pouco menos de 20 milhões de euros para contratar o jogador de 23 anos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Sabah comemorando a classificação para a fase de liga da Champions League

Futebol Internacional

Champions League tem estreia histórica e virada épica nos playoffs desta terça

Há 2 minutos
João Félix em movimento de chute

Futebol Internacional

Com Bento expulso, Al-Nassr busca virada no Campeonato Saudita

Há 1 hora
Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada

Futebol Internacional

Ex-Corinthians, Gabriel Moscardo perde espaço e vive dúvida em time espanhol

Há 1 hora
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

Futebol Internacional

Manchester City faz oferta astronômica por Enzo Fernández

Há 2 horas
Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental

Futebol Internacional

Copa Intercontinental tem primeira fase já nesta quarta-feira

Há 2 horas
Allan, jogador do Palmeiras

Palmeiras

A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

Há 2 horas
Mais LANCE!
O atacante brasileiro do Barcelona, ​​camisa 11, Raphinha, comemora com o meio-campista espanhol do Barcelona, ​​camisa 7, Fermín López, e o zagueiro espanhol do Barcelona, ​​camisa 36, ​​Xavi Espart, o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e FC Barcelona, ​​no Estádio Martínez Valero, em Elche

Xavi Espart brilha no Barcelona após ser comparado a Lahm por Flick

Savinho usará Sávio em sua camisa

Savinho deixa apelido de lado e retoma nome verdadeiro no Tottenham

Liam Delap comemora primeiro gol do Ipswich sobre o Chelsea, pela Premier League

Chelsea acerta venda de atacante para concorrer com Igor Jesus

Roberto De Zerbi ao lado de Savinho na chegada do jogador ao Tottenham

Técnico do Tottenham elogia Savinho, mas faz alerta

André, volante do Corinthians

Corinthians negocia venda de André para clube da Inglaterra

Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

Dia do Soldado: confira lendas do futebol que serviram às Forças Armadas

Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

El Shaarawy com a camisa da Roma

Ex-Chelsea e Milan, Bakayoko e El Shaarawy são oferecidos ao Corinthians

Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção

Thomas Müller, Mats Hummels e Yann Sommer compraram 90% do Estrela de Amadora, time da primeira divisão portuguesa

Ídolos da Alemanha compram clube da elite de Portugal

Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Raphinha 'camisa 9'? Sem reforço de peso, Barcelona revela plano B, diz jornal

rafael leão portugal

Rafael Leão pode fechar com time da Premier League e disputar a Champions; entenda

Jamal Musiala, Bayern de Munique

Bayern de Munique toma decisão sobre Musiala após desmaios