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Ex-Corinthians, Gabriel Moscardo perde espaço e vive dúvida em time espanhol

Jogador participou de toda a pré-temporada mas ainda não estreiou

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada
Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada (Foto: Reprodução)

Ex-Corinthians, Gabriel Moscardo ainda não entrou em campo oficialmente pelo Espanyol e vive um cenário diferente do esperado. Contratado pelo clube espanhol junto ao PSG, o meio-campista brasileiro participou de todos os amistosos antes do início de La Liga, mas perdeu espaço justamente quando a temporada começou, justamente após ganhar a confiança do técnico Manolo González.

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A situação chama atenção porque Moscardo chegou ao Espanyol em julho após uma temporada emprestado ao Braga, de Portugal, e iniciou a preparação integrado ao grupo. Durante o período, o ex-Corinthians relatou ao "Mundo Deportivo" a proximidade com Manolo González e destacou a relação construída com o treinador.

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Moscardo foi uma das novidades do Espanyol para a temporada e se juntou imediatamente aos trabalhos da equipe. Nos amistosos realizados durante a preparação, o brasileiro esteve presente em todos os compromissos, indicando que fazia parte dos planos da comissão técnica.

O meio-campista também revelou que mantinha contato frequente com Manolo González, algo que considerava diferente das experiências anteriores no futebol europeu.

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– Ele sempre conversa comigo. É algo que eu não tinha na Europa. Os treinadores não falavam muito comigo pessoalmente. Ele conversa comigo quase todos os dias, pergunta como estou, quer me ajudar e me dá confiança – afirmou Moscardo ao Mundo Deportivo.

Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada
Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada (Foto: Reprodução)

O brasileiro chegou ao Espanyol depois de uma passagem pelo Braga, onde atuou por empréstimo na última temporada. O jogador pertence ao PSG, que o contratou em janeiro de 2024 por 20 milhões de euros.

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Gabriel Moscardo perde espaço no início de La Liga

O cenário mudou com o começo do Campeonato Espanhol. Moscardo não foi utilizado nas duas primeiras partidas do Espanyol e ficou atrás de outras opções para o meio-campo.

Nas vitórias e derrotas que marcaram o início da campanha, Manolo González optou por Pol Lozano e Rafa Bauza como dupla para o setor. Urko González de Zárate e Edu Expósito também apareceram como alternativas utilizadas pelo treinador.

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A ausência é especialmente curiosa porque Moscardo havia participado de todos os amistosos da pré-temporada. Com isso, o brasileiro ainda busca sua primeira oportunidade oficial pelo Espanyol e tenta recuperar o espaço que parecia ter conquistado durante a preparação.

A próxima partida pode representar uma nova possibilidade para o meio-campista. O Espanyol enfrenta a Real Sociedad, em Anoeta, pela sequência de La Liga, e Moscardo busca finalmente fazer sua estreia oficial pelo clube espanhol.

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