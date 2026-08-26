Clube da Premier League acerta termos com Igor Paixão
Sunderland negocia com o Marseille para finalizar contratação do brasileiro
O Sunderland avançou na contratação de Igor Paixão e chegou a um acordo verbal com o atacante brasileiro sobre os termos pessoais do contrato. O clube inglês, no entanto, ainda precisa chegar a um entendimento com o Marseille, que recusou a primeira proposta apresentada pelo jogador de 26 anos. As negociações entre as partes continuam. A informação é do jornalista Keith Downie, da "Sky Sports".
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O atacante é uma das prioridades do Sunderland para reforçar o setor ofensivo nesta reta final da janela de transferências. O clube comandado por Régis Le Bris também trabalha pela contratação de Geny Catamo, do Sporting, mas as conversas com a equipe portuguesa são consideradas difíceis. Paixão surgiu como uma alternativa para a posição.
Negociação com o Marseille
O Marseille precisa arrecadar com transferências e, por isso, as conversas com o Sunderland seguem abertas. A primeira oferta pelo brasileiro foi rejeitada, mas a equipe inglesa mantém o interesse e trabalha para encontrar um acordo sobre o valor da operação e a estrutura de bônus.
Apesar de já ter acertado os termos pessoais com Paixão, o Sunderland ainda depende da definição entre os clubes para concluir a transferência. O brasileiro deseja a mudança para o futebol inglês e as partes avançaram nas negociações contratuais.
Paixão atua principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas também pode jogar pela direita e em posições mais centralizadas. A possibilidade de atuar em diferentes funções ofensivas é considerada uma alternativa para Régis Le Bris, que busca ampliar as opções do setor.
Catamo segue no radar
Antes de avançar por Igor Paixão, o Sunderland também vinha negociando com o Sporting pela contratação de Geny Catamo. O jogador está aberto à transferência, mas o clube português mantém resistência em reduzir as exigências para liberá-lo.
Com as dificuldades na negociação pelo atacante de Moçambique, o Sunderland passou a intensificar as conversas por Paixão. O objetivo é fechar a contratação antes do encerramento da janela, mas ainda não há acordo entre
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