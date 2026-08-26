Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester City anuncia Bouaddi e quebra recorde da Premier League

Meio-campista marroquino de 18 anos chega do Lille com contrato até 2031

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 07:51
Favorite o Lance! no Google
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação de Ayyoub Bouaddi, do Lille, em uma transferência de 81,3 milhões de libras (cerca de R$ 571 milhões) fixos, além de 4,3 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) em bônus. O negócio pode chegar a 85,6 milhões de libras (cerca de R$ 601 milhões) e transformar o meio-campista de 18 anos no jogador adolescente mais caro da história da Premier League.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bouaddi assinou contrato de cinco anos com o Manchester City, válido até 2031, e chega para reforçar um setor que passou por mudanças importantes nesta janela. O clube perdeu Rodri, negociado com o Barcelona, além de Tijjani Reijnders e outros jogadores do meio-campo.

continua após a publicidade

Com o valor da transferência, Bouaddi supera a marca de 58,9 milhões de libras (cerca de R$ 413 milhões) que o Manchester United se comprometeu a pagar pelo zagueiro Leny Yoro, também contratado aos 18 anos pelo Lille em 2024.

Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Bouaddi ganha destaque na Copa do Mundo

O novo reforço do City chega ao futebol inglês depois de ganhar projeção internacional com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista foi titular em cinco dos seis jogos da equipe, que chegou às quartas de final.

continua após a publicidade

Um dos principais momentos de sua campanha aconteceu na partida contra o Brasil, quando Bouaddi chamou atenção pela atuação no meio-campo diante de jogadores experientes como Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

Pelo Lille, o jogador estreou profissionalmente aos 16 anos e rapidamente se tornou uma peça importante da equipe. Ao longo de três temporadas, acumulou 96 partidas pelo clube francês.

continua após a publicidade
Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

➡️ Tottenham anuncia a contratação de Savinho em transferência recorde

City vê Bouaddi como sucessor de Rodri

Bouaddi chega ao Manchester City com características que podem ajudar no processo de reformulação do meio-campo. O próprio jogador indicou que se vê atuando como um volante mais defensivo, destacando a capacidade de equilibrar a equipe e ajudar os companheiros.

— Sou um jogador que atua pelo time. Sou muito coletivo. Tento colocar meus companheiros na melhor posição e dar tudo pela equipe. O mais importante é tentar equilibrar o time, ajudar meus companheiros — afirmou o marroquino em entrevista ao site do Manchester City.

continua após a publicidade
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City
Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Santos x Palmeiras em ação no Campeonato Brasileir

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (26/08/2026)

Há 1 hora
O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026.

Futebol Internacional

Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo

Há 8 horas
Jogadores do Sabah comemorando a classificação para a fase de liga da Champions League

Futebol Internacional

Champions League tem estreia histórica e virada épica nos playoffs desta terça

Há 12 horas
Marcos Leonardo em ação pelo Ajax

Futebol Internacional

Jornal europeu detona Marcos Leonardo após início no Ajax: 'Não presta'

Há 13 horas
João Félix em movimento de chute

Futebol Internacional

Com Bento expulso, Al-Nassr busca virada no Campeonato Saudita

Há 14 horas
Gabriel Moscardo em ação pelo Espanyol na pré-temporada

Futebol Internacional

Ex-Corinthians, Gabriel Moscardo perde espaço e vive dúvida em time espanhol

Há 14 horas
Mais LANCE!
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

Manchester City faz oferta astronômica por Enzo Fernández

Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental

Copa Intercontinental tem primeira fase já nesta quarta-feira

Allan, jogador do Palmeiras

A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

O atacante brasileiro do Barcelona, ​​camisa 11, Raphinha, comemora com o meio-campista espanhol do Barcelona, ​​camisa 7, Fermín López, e o zagueiro espanhol do Barcelona, ​​camisa 36, ​​Xavi Espart, o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e FC Barcelona, ​​no Estádio Martínez Valero, em Elche

Xavi Espart brilha no Barcelona após ser comparado a Lahm por Flick

Savinho usará Sávio em sua camisa

Savinho deixa apelido de lado e retoma nome verdadeiro no Tottenham

Liam Delap comemora primeiro gol do Ipswich sobre o Chelsea, pela Premier League

Chelsea acerta venda de atacante para concorrer com Igor Jesus

Roberto De Zerbi ao lado de Savinho na chegada do jogador ao Tottenham

Técnico do Tottenham elogia Savinho, mas faz alerta

André, volante do Corinthians

Corinthians negocia venda de André para clube da Inglaterra

Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

Dia do Soldado: confira lendas do futebol que serviram às Forças Armadas

Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

El Shaarawy com a camisa da Roma

Ex-Chelsea e Milan, Bakayoko e El Shaarawy são oferecidos ao Corinthians

Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção

Thomas Müller, Mats Hummels e Yann Sommer compraram 90% do Estrela de Amadora, time da primeira divisão portuguesa

Ídolos da Alemanha compram clube da elite de Portugal