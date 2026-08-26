Manchester City anuncia Bouaddi e quebra recorde da Premier League
Meio-campista marroquino de 18 anos chega do Lille com contrato até 2031
O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação de Ayyoub Bouaddi, do Lille, em uma transferência de 81,3 milhões de libras (cerca de R$ 571 milhões) fixos, além de 4,3 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) em bônus. O negócio pode chegar a 85,6 milhões de libras (cerca de R$ 601 milhões) e transformar o meio-campista de 18 anos no jogador adolescente mais caro da história da Premier League.
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Bouaddi assinou contrato de cinco anos com o Manchester City, válido até 2031, e chega para reforçar um setor que passou por mudanças importantes nesta janela. O clube perdeu Rodri, negociado com o Barcelona, além de Tijjani Reijnders e outros jogadores do meio-campo.
Com o valor da transferência, Bouaddi supera a marca de 58,9 milhões de libras (cerca de R$ 413 milhões) que o Manchester United se comprometeu a pagar pelo zagueiro Leny Yoro, também contratado aos 18 anos pelo Lille em 2024.
Bouaddi ganha destaque na Copa do Mundo
O novo reforço do City chega ao futebol inglês depois de ganhar projeção internacional com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista foi titular em cinco dos seis jogos da equipe, que chegou às quartas de final.
Um dos principais momentos de sua campanha aconteceu na partida contra o Brasil, quando Bouaddi chamou atenção pela atuação no meio-campo diante de jogadores experientes como Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.
Pelo Lille, o jogador estreou profissionalmente aos 16 anos e rapidamente se tornou uma peça importante da equipe. Ao longo de três temporadas, acumulou 96 partidas pelo clube francês.
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City vê Bouaddi como sucessor de Rodri
Bouaddi chega ao Manchester City com características que podem ajudar no processo de reformulação do meio-campo. O próprio jogador indicou que se vê atuando como um volante mais defensivo, destacando a capacidade de equilibrar a equipe e ajudar os companheiros.
— Sou um jogador que atua pelo time. Sou muito coletivo. Tento colocar meus companheiros na melhor posição e dar tudo pela equipe. O mais importante é tentar equilibrar o time, ajudar meus companheiros — afirmou o marroquino em entrevista ao site do Manchester City.
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