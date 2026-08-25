Ainda lesionado, Endrick desfalca o Real Madrid em estreia no Santiago Bernabéu Além do brasileiro, Tchouaméni também está fora do duelo desta quarta-feira

O atacante Endrick será desfalque no Real Madrid para o duelo desta quarta-feira contra a Real Sociedad, válido pela segunda rodada de La Liga. De acordo com informações do Diario AS, o brasileiro ainda não recuperou a condição física e continuará fora da equipe neste início de temporada.

Trata-se do segundo compromisso oficial consecutivo em que o jogador fica de fora. Endrick também não esteve disponível na estreia do Campeonato Espanhol contra o Espanyol, em decorrência de um problema muscular. O atleta regressou ao time merengue após o término do período de empréstimo ao Lyon, mas ainda não atuou em partidas oficiais desde o seu retorno à Espanha.

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O último jogo do atacante com a camisa do clube ocorreu no dia 12 de agosto, em amistoso vencido por 1 a 0 contra o Deportivo La Coruña. Na ocasião, Endrick começou entre os titulares e disputou a primeira etapa, sendo substituído no intervalo por Carlos Espí, centroavante de 21 anos que concorre diretamente por espaço no ataque.

Tchouaméni também é baixa em meio à estreia no Bernabéu

Além do jovem revelado pelo Palmeiras, o técnico José Mourinho também não poderá contar com Aurélien Tchouaméni. Segundo a imprensa espanhola, o meio-campista francês ainda necessita de mais sessões de treinamento coletivo com o restante do elenco antes de ser liberado para retornar aos jogos. O volante iniciou a transição no gramado, mas ainda não completou uma atividade integral com o grupo.

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Aurélien Tchouaméni segue sendo baixa para o Real Madrid (Foto: AFP)

Após triunfar sobre o Espanyol por 2 a 1 na rodada de abertura, o Real Madrid fará sua primeira partida do ciclo diante de seus torcedores no Santiago Bernabéu contra a Real Sociedad.

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