Manchester City faz oferta astronômica por Enzo Fernández
Meia do Chelsea é visto como prioridade por atual vice-campeão inglês
O Manchester City fez uma oferta de 145 milhões de euros (R$ 871 milhões) ao Chelsea pela contratação do meia Enzo Fernández, segundo a "ESPN". O jogador já informou ao clube londrino o desejo em se transferir e reencontrar seu ex-treinador Enzo Maresca.
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Nos últimos dias, os representantes de Enzo Fernández estão em contatos intensos com o Manchester City com o objetivo de acelerar as negociações. Na próxima terça-feira (1º), a janela de transferências da Inglaterra se encerra, o que faz com que os clubes precisem acelerar a operação.
O Manchester City vive um processo de renovação no setor de meio de campo após as saídas de Rodri, Reijnders, Nico González e Bernardo Silva. Nesse sentido, Enzo Fernández é visto como um nome chave nessa reconstrução e um pedido pessoal de Enzo Maresca, que trabalhou com o jogador no Chelsea.
Em 2023, o Chelsea pagou 120 milhões de euros ao Benfica pela contratação de Enzo Fernández e estaria lucrando com a oferta feita pelo Manchester City. No entanto, os Blues ainda não acertam a venda para o rival da Premier League.
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