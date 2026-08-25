Xavi Espart brilha no Barcelona após ser comparado a Lahm por Flick Xavi Espart brilha no Barcelona e confirma comparação de Hansi Flick com Lahm

O jovem Xavi Espart, de apenas 19 anos, segue conquistando espaço absoluto sob o comando de Hansi Flick no Barcelona. Titular na goleada por 5 a 0 sobre o Elche no Estádio Martínez Valero, pela estreia da temporada 2026/27 da La Liga, o garoto de La Masia deu mais uma demonstração de sua capacidade tática ao atuar improvisado na lateral esquerda — suprindo a ausência de Alejandro Balde, poupado, e João Cancelo, fora de forma.

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Adaptado à lateral esquerda, Xavi Espart se destacou com assistência e forte presença defensiva na vitória por 5 a 0 sobre o Elche (Foto: Jose Jordan / AFP)

A versatilidade e a inteligência do catalão já haviam sido exaltadas publicamente por Flick em março, quando o treinador alemão fez uma forte comparação entre a joia espanhola e o lendário Philipp Lahm. Espart, que iniciou a carreira na base como volante, adaptou-se perfeitamente aos lados do campo, oferecendo ao Barça um perfil construtor por dentro que lembra a dinâmica utilizada pelo capitão do tetracampeonato mundial da Alemanha.

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Diante do Elche, a atuação de Espart foi impecável nos 90 minutos: participou ativamente da jogada que originou o pênalti sofrido por Raphinha, deu a assistência para o segundo gol de Fermín López, acertou 85% dos passes tentados, venceu 7 de 11 duelos pelo chão e levou a melhor em todas as disputas aéreas (3/3). Seu mapa de ação registrou ainda dois desarmes, duas interceptações, cinco cortes e seis bolas recuperadas.

O técnico Hansi Flick voltou a elogiar a maturidade tática de Espart, a quem comparou ao ídolo alemão Philipp Lahm (Foto: Lluis Gene / AFP)

Com sete partidas disputadas na equipe principal, o camisa polivalente reforça a tradição de La Masia em abastecer o clube com atletas de alta inteligência tática. Aprovado nos testes na lateral-direita, no meio-campo e na ponta esquerda ao longo da pré-temporada, Xavi Espart se consolida como uma das armas mais flexíveis de Flick para os desafios da La Liga e da Champions League.

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