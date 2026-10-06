Croácia e Espanha se enfrentaram nesta terça-feira (6) em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo A3 da Nations League, no Estádio Poljud, em Split. O resultado de 2 a 1 conquistado pelos atuais campeões do mundo veio na reta final e com muita dificuldade. Com a vitória do time de Luis de la Fuente chegou a 41 jogos de invencibilidade.

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O primeiro gol do jogo aconteceu aos 17 minutos para os croatas. Ivan Perišić aproveitou a confusão na defesa espanhola e, de cabeça, balançou as redes. O gol de empate veio apenas no segundo tempo, nos pés de Mikel Merino, que havia entrado há pouco. O meio-campista recebeu a bola dentro da área e bateu colocado no canto direito do goleiro Dominik Livaković.

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Faltando apenas dois minutos para os acréscimos, a virada aconteceu. Após passe por elevação de Martín Zubimendi, Merino dominou de esquerda e, com a mesma perna, finalizou forte no alto para marcar o gol da vitória espanhola.

Veja o gol da partida:

Croácia e Espanha se enfrentam na Nations League (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

Como foi o primeiro confronto entre as equipes?

A Espanha goleou a Croácia por 4 a 1, em casa, pela segunda rodada da Nations League, e seguiu invicta na competição. Com atuação de destaque de Lamine Yamal, a equipe de Luis de la Fuente liderava o grupo que contava também com Inglaterra e Tchéquia.

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O primeiro gol saiu com menos de dois minutos de jogo: após jogada coletiva pela esquerda, Lamine Yamal finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Dominik Livaković. Aos 28 minutos, Dion Drena Beljo empatou para os visitantes. A reação croata, no entanto, durou apenas três minutos, tempo necessário para Marc Pubill recolocar a La Roja em vantagem com um gol de cabeça.

Na etapa final, Yamal ampliou a vantagem com um chute de canhota a partir da ponta direita. Já no último minuto do tempo regulamentar, Nico Williams fechou a goleada: o camisa 17 recebeu passe de Mikel Merino, pedalou para cima da marcação e bateu no canto para decretar o 4 a 1.