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Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão

Atitude do francês causou grande repercussão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/10/2026 11:00
Supervisionado porAndré Carbone,
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Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)
Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, voltou a ser assunto fora dos gramados. Cortado da seleção francesa por causa de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante foi flagrado curtindo a noite de Paris com a namorada, a atriz espanhola Ester Expósito, quando deveria estar focado na recuperação.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o casal aparece entrando na boate "Boum Boum". O clube madrilenho confirmou a lesão do atacante francês, que concorre ao Ballon d'Or.

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Lesão do craque do Real Madrid

A lesão ocorreu na sexta-feira (25/9), na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia, pela Uefa Nations League, na estreia de Zinédine Zidane como técnico dos Bleus. Aos 54 minutos, Mbappé fez o gol que definiu o confronto, mas sentiu o joelho no lance, deixou o campo mancando e foi substituído por Désiré Doué minutos depois. Poucas horas após o jogo, a federação francesa anunciou o corte do atacante.

O clube detentor dos direitos de Kylian Mbappé divulgou a confirmação oficial da lesão e o acompanhamento médico.

"Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo. Sua recuperação será acompanhada."

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Futuro de Mbappé no clube espanhol

O Real Madrid havia planejado tratamentos diários para o jogador no centro de treinamento, mas o camisa 10 tinha outros planos. De acordo com a mídia espanhola, Mbappé não compareceu às duas últimas sessões e, na mais recente, foi visto na conhecida discoteca parisiense ao lado da namorada.

Apesar das ausências, o clima nos bastidores do Real Madrid é tranquilo. Segundo a estrutura do clube, o francês teve autorização para curtas saídas por Paris. Ainda assim, a atitude aumentou as críticas da torcida e da imprensa espanhola.

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Em campo, a ausência deve durar cerca de duas semanas, segundo o Diario AS. A expectativa é que Mbappé esteja à disposição para o clássico contra o Barcelona, em 25 de outubro.

Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMAdrid)
Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMAdrid)
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