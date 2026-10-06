Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão
Atitude do francês causou grande repercussão
Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, voltou a ser assunto fora dos gramados. Cortado da seleção francesa por causa de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante foi flagrado curtindo a noite de Paris com a namorada, a atriz espanhola Ester Expósito, quando deveria estar focado na recuperação.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o casal aparece entrando na boate "Boum Boum". O clube madrilenho confirmou a lesão do atacante francês, que concorre ao Ballon d'Or.
➡️Wesley tenta convencer ex-Palmeiras a ir para Roma, diz jornal
Lesão do craque do Real Madrid
A lesão ocorreu na sexta-feira (25/9), na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia, pela Uefa Nations League, na estreia de Zinédine Zidane como técnico dos Bleus. Aos 54 minutos, Mbappé fez o gol que definiu o confronto, mas sentiu o joelho no lance, deixou o campo mancando e foi substituído por Désiré Doué minutos depois. Poucas horas após o jogo, a federação francesa anunciou o corte do atacante.
O clube detentor dos direitos de Kylian Mbappé divulgou a confirmação oficial da lesão e o acompanhamento médico.
"Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo. Sua recuperação será acompanhada."
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Futuro de Mbappé no clube espanhol
O Real Madrid havia planejado tratamentos diários para o jogador no centro de treinamento, mas o camisa 10 tinha outros planos. De acordo com a mídia espanhola, Mbappé não compareceu às duas últimas sessões e, na mais recente, foi visto na conhecida discoteca parisiense ao lado da namorada.
Apesar das ausências, o clima nos bastidores do Real Madrid é tranquilo. Segundo a estrutura do clube, o francês teve autorização para curtas saídas por Paris. Ainda assim, a atitude aumentou as críticas da torcida e da imprensa espanhola.
Em campo, a ausência deve durar cerca de duas semanas, segundo o Diario AS. A expectativa é que Mbappé esteja à disposição para o clássico contra o Barcelona, em 25 de outubro.
Fora de Campo
Quantos gols Messi tem pela Argentina?Há 2 horas
Fora de Campo
IA prevê placar e atuação de Messi em sua despedida da ArgentinaHá 3 horas
Fora de Campo
Goleiro de Benin manda recado a Messi antes do adeus: 'Simples assim'Há 15 horas
Fora de Campo
Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com TocantinsHá 16 horas
Fora de Campo
Ídolo do São Paulo tem sonho frustrado nas eleiçõesHá 17 horas
Fora de Campo
Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e VascoHá 18 horas
Mais LANCE!