Vantagem histórica na Champions e momento favorecem Barcelona em duelo contra a Inter

Barcelona e Inter de Milão voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (30), em um duelo de semifinal da Champions League que coloca frente a frente duas equipes em momentos bastante distintos na temporada — e também com históricos marcantes na competição.

Momento atual das equipes

Barcelona: ataque avassalador sob comando de Hansi Flick

O Barcelona chega embalado à semifinal após a conquista da Copa do Rei no último sábado (26), quando venceu o Real Madrid por 3 a 2, com gols de Pedri, Ferran Torres e Koundé. Além disso, lidera LaLiga com quatro pontos de vantagem e está invicto há 14 rodadas.

O time comandado por Hansi Flick é o dono do ataque mais eficiente da Champions, com impressionantes 37 gols em 12 partidas — sendo 12 deles marcados por Raphinha, artilheiro da equipe na competição. No Campeonato Espanhol, o desempenho ofensivo também se destaca: são 89 gols em 33 jogos, 23 a mais que o segundo melhor ataque da liga.

Em busca da tríplice coroa, o Barcelona recebe a Inter pelo jogo de ida da semifinal da Champions League (Foto: Josep LAGO/AFP)

Inter de Milão: solidez defensiva e turbulência recente

Do outro lado, a Inter aposta em sua defesa sólida para tentar conter o ímpeto ofensivo do Barça. A equipe sofreu apenas cinco gols nas 12 partidas da Champions League, mostrando organização e consistência no setor defensivo — marca registrada do trabalho de Simone Inzaghi.

No entanto, o momento recente dos nerazzurri é preocupante. Após liderar a Serie A por nove rodadas, a equipe tropeçou contra Bologna e Roma nas últimas duas partidas e viu o Napoli assumir a liderança a quatro rodadas do fim. Agora, a Inter já não depende apenas de si para conquistar o Scudetto.

Além do time ter sido eliminado da Coppa Itália pelo rival Milan, com uma dura derrota por 3 a 0 no jogo de volta da semifinal, fechando o placar agregado em 4 a 1 para os rossoneri.

Buscando recuperação na última parte da temporada, a Inter vai a Catalunha enfrentar o Barcelona no jogo de ida da semifinal da Champions League (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Histórico das equipes na Champions League

Em toda a história, Barcelona e Inter já se enfrentaram em 12 partidas, com seis vitórias para o Barcelona, duas para a Inter e quatro empates.

Temporada 2002-03

Barcelona 3 x 0 Inter - Fase de grupos

Inter 0 x 0 Barcelona - Fase de grupos

Temporada 2009-10

Inter 0 x 0 Barcelona - Fase de grupos

Barcelona 2 x 0 Inter - Fase de grupos

Inter 3 x 1 Barcelona - Semifinal

Barcelona 1 x 0 Inter - Semifinal

Temporada 2018-19

Barcelona 2 x 0 Inter - Fase de grupos

Inter 1 x 1 Barcelona - Fase de grupos

Temporada 2019-20

Barcelona 2 x 1 Inter - Fase de grupos

Inter 1 x 2 Barcelona - Fase de grupos

