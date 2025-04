Ficha do jogo BAR INT Semifinal Champions League Data e Hora Quarta-feira (30), às 16h (de Brasília) Local Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP) Árbitro Clément Turpin (FRA) Assistentes Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA) Var Jérôme Brisard (FRA) Onde assistir

Nesta quarta-feira (30), o Barcelona recebe a Inter de Milão em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida acontece no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o duelo terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado) e da Max (streaming).

O Barcelona chega embalado para o duelo após vencer a Copa do Rei no último final de semana por 3 a 2 sobre o Real Madrid. O time de Hansi Flick chega para esta fase depois de eliminar o Benfica nas oitavas de final e o Borussia Dortmund nas quartas. Além de ser o líder de LaLiga com quatro pontos para o 2° colocado e estar em busca da tríplice coroa.

Do outro lado, a Inter de Milão vive um momento turbulento na temporada: são quatro jogos sem vitória e a última derrota por 1 a 0 para a Roma fez com que perdessem a liderança do Campeonato Italiano. O time de Simone Inzaghi segue tendo a melhor defesa da Champions com apenas seis gols sofridos em 12 partidas.

Confira as informações do jogo entre Barcelona e Inter de Milão pela Champions League

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X INTER DE MILÃO

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pablo Gavi, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Confira a escalação do Barcelona para enfrentar a Inter de Milão e onde assistir a partida (Foto: Josep Lago/AFP)

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.