Napoli aproveita tropeço da Inter e assume liderança da Serie A

A disputa pelo Scudetto da Serie A continua intensa, com Inter de Milão e Napoli travando uma batalha ponto a ponto pelo título. Neste domingo (27), pela 34ª rodada, houve mudança na liderança pela primeira vez desde a 25ª rodada: a Inter foi derrotada pela Roma por 1 a 0, em pleno San Siro, enquanto o Napoli venceu o Torino por 2 a 0 e assumiu a ponta da tabela após nove rodadas perseguindo os Nerazzurri.



Briga pelo título nas rodadas finais

Com quatro jogos restantes no Campeonato Italiano, o Napoli lidera com 74 pontos, seguido pela Inter, que soma 71. Assim, o time comandado por Antonio Conte depende apenas de si para conquistar o título.

Tabela da Inter

Em busca do bicampeonato italiano, a equipe de Simone Inzaghi terá pela frente o Verona (casa), o Torino (fora), a Lazio (casa) e, na última rodada, o Como (fora). A Inter também divide atenções com a Champions League: enfrenta o Barcelona na semifinal, com o primeiro jogo na Catalunha na próxima quinta-feira (30) e a volta no dia 6 de maio — o duelo contra o Verona acontecerá entre essas duas partidas.

A Inter além de vencer seus confrontos restantes, precisa contar com um tropeço do Napoli para vencer o título da Serie A (Foto: Piero CRUCIATTI /AFP)

Tabela do Napoli

Com a vantagem de depender apenas dos próprios resultados, o Napoli tem uma sequência considerada menos complicada. Os próximos adversários são o Lecce (fora), o Genoa (casa), o Parma (fora) e, por fim, o Cagliari no Estádio Diego Armando Maradona.

Depois do tropeço da Inter contra a Roma, Napoli depende apenas de si mesmo para ser campeão da Serie A (Foto: Piero CRUCIATTI /AFP)

Possível "final" entre Inter e Napoli

Caso Napoli e Inter terminem o campeonato empatados em pontos, o título será decidido em uma partida única, conforme prevê o regulamento da Serie A desde a temporada 2022-23, desconsiderando critérios como saldo de gols ou confronto direto.

A única vez que o Scudetto foi decidido em um jogo extra foi na temporada 1963-64, quando a própria Inter empatou em pontos com o Bologna. Na final disputada no Estádio Olímpico de Roma, o Bologna venceu por 2 a 0 e ficou com o título.