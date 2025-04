Barcelona recebe R$ 55 milhões por joia que ‘fracassou’; veja

Vivendo crise financeira, o Barcelona teve mais um motivo para comemorar após o título da Copa do Rei em cima do Real Madrid. O clube catalão, que tem direito a 20% do valor de venda do zagueiro francês Jean-Clair Todibo, recebeu 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) após o jogador ser comprado em definitivo pelo West Ham junto ao Nice por 42,5 milhões de euros, segundo o jornal "Marca".

Todibo foi emprestado pelos franceses aos Hammers no início da temporada e, em caso de permanência na Premier League, o clube seria obrigado a adquirir o defensor de 25 anos. Como não há mais chance de rebaixamento para a segunda divisão inglesa, a cláusula foi ativada.

Todibo foi contratado pelo Barcelona em janeiro de 2019 junto ao Toulouse por 1 milhões de euros (aproximadamente R$ 6,4 milhões na cotação atual) com status de uma grande promessa do futebol europeu. Porém, o defensor não conseguiu emplacar uma sequência e fez apenas cinco jogos oficiais pelos Culés antes de acumular empréstimos.

Sem sucesso no Barcelona, Jean-Clair Todibo foi cedido a Schalke 04, Benfica e Nice. Ao emprestar o zagueiro francês, o Barça embolsou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões) junto aos alemães, além de 2 milhões de euros (em torno de R$ 13 milhões) dos portugueses. Depois, ele foi vendido de volta à França e, agora, vem sendo utilizado no comando do técnico Graham Potter no West Ham.

Números da joia do Barcelona pelo West Ham nesta temporada

Jogos: 25 (18 como titular) Média de desarmes por jogo na Premier League: 1,6 Média de bolas recuperadas por jogo na Premier League: 2,7 Média de cortes por jogo na Premier League: 3