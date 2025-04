Pedri assume favoritismo para a Bola de Ouro após título do Barcelona: ‘Ficou claro’

Nas semifinais da Champions League, líder da La Liga e campeão das Supercopa da Espanha e da Copa do Rei em cima do Real Madrid. De fato, o Barcelona vive um dos melhores momentos de sua história recente, graças ao trabalho do técnico estreante Hansi Flick, além do grande desempenho individual de peças-chave do elenco. Principal pilar do meio-campo, Pedri acredita que o clube e os jogadores estão perto de uma temporada histórica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 8 foi responsável por abrir o placar da partida. No primeiro espaço maior, Yamal dominou na linha de fundo após passe de Pedri, e viu a ultrapassagem do mesmo em seguida, que acertou um lindo chute no ângulo de Courtois aos 28 minutos de jogo. A conquista do título de forma emblemática no fim rendeu aspas do craque na entrevista coletiva.

continua após a publicidade

⚽ Bola de Ouro na C atalunha ? 🟡🔴

Devido ao sucesso coletivo e individual em 2024/25, o ataque formado por Raphinha, Lewandowski e Yamal compõe fortes candidatos para a Bola de Ouro desta temporada. Contudo, o setor central do jogo liderado por Pedri também merece seu valor, segundo o próprio. Como argumentação, o meia de 22 anos fala da representatividade de Rodri para a posição, atual vencedor da premiação.

— Desde que Rodri ganhou a Bola de Ouro, ficou claro que um jogador que controla o meio-campo e dita o ritmo do jogo pode ganhar este prêmio. Sempre foi meu sonho ganhar a Bola de Ouro, mas agora meu foco está nos troféus da equipe — disse Pedri.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo e Barcelona disputarão a Copa Intercontinental de 2025; entenda