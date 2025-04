A vitória do Barcelona em cima do Real Madrid na final da Copa do Rei não será esquecida pelos catalães tão cedo. No entanto, a comemoração ganhou um banho de água fria no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, devido ao limite de convidados para a festa, o que irritou os jogadores do Barça.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) implementou um protocolo inédito para a final desta edição da Copa do Rei: somente os familiares mais próximos dos campeões, como pais e filhos, puderam comemorar a conquista no gramado. A atitude desagradou o meio-campista Pedri, autor de um dos gols da vitória, que foi flagrado reclamando diretamente aos responsáveis da federação.

Confira o vídeo de Pedri abaixo ⬇️

— É uma vergonha vocês distribuírem 100 credenciais (ao Barcelona) quando tenho 30 convidados — diz Pedri, em vídeo publicado.

Conforme jornal "Sport", da Espanha, a federação estabeleceu um número limitado de credenciais a serem distribuídas ao elenco do Barcelona. Por isso, outros familiares e amigos tiveram que acompanhar a comemoração do título da Copa do Rei das arquibancadas, o que gerou insatisfação entre alguns jogadores dos Blaugranas. Além disso, parte do grupo vencedor não gostou da presença de pessoas externas do clube no gramados, como youtubers e influencers, durante as celebrações do título.

O Barcelona volta a campo em busca da tríplice coroa contra a Inter de Milão, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida acontece no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, às 16h (de Brasília).

