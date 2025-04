A Supercopa da Itália de 2025 deve ser novamente disputada fora do continente europeu. Segundo o jornal local "Corriere dello Sport", a competição, envolvida em parceria com a Arábia Saudita, deve retornar ao continente asiático em janeiro do próximo ano.

A classificação do Milan à decisão da Copa da Itália - conquistada após sonora vitória sobre a rival Inter de Milão - levou o clube a garantir a presença na competição através do formato de quatro times, em prática há duas edições. Como os Rossoneri têm um apelo enorme fora da Europa, os árabes devem formalizar o pedido para receber o torneio.

O acordo entre o país e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) envolve a cláusula de duas das próximas quatro Supercopas acontecerem na Arábia. Com isso, a possibilidade de os clubes viajarem até o Oriente Médio para disputar o troféu é grande, segundo o periódico.

A Supercopa, existente desde 1988, já cruzou as fronteiras italianas em 14 oportunidades, distribuídas em cinco países. A primeira vez fora do País da Velha Bota aconteceu em 1993, com triunfo do Milan sobre o Torino em Washington, nos Estados Unidos. Líbia, China e Catar, além da Arábia, também já foram casa da competição.

⚽ Quem vai jogar a Supercopa da Itália de 2025?

Da maneira como está agora, apenas o Milan, atual campeão, está garantido entre as quatro vagas. O Bologna, com vantagem de três gols sobre o Empoli, deve assegurar a segunda e última vaga disponível pela Coppa nesta quinta (24). Na liga, Inter de Milão e Napoli estão empatados com 71 pontos, sete a mais em relação à terceira colocada Atalanta, e preenchem momentaneamente o quarteto.

Além da sede, o quadro de datas do campeonato ainda não está definido. Estima-se, porém, que a FIGC marque os três jogos do calendário para janeiro, assim como nas edições recentes. O Campeonato Italiano, ainda assim, não costuma ter a paralisação estendida, o que leva as partidas dos clubes qualificados à Supercopa a serem adiadas.