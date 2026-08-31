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Filipe Luís supera marca de lenda e relembra Flamengo x PSG

Treinador reencontra atual campeão da Champions League, mas com o Monaco

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:29
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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

Com quatro vitórias conquistadas nos quatro primeiros jogos com o Monaco, Filipe Luís superou uma marca de Arsàne Wenger. O lendário treinador do Arsenal havia vencido seus três primeiros jogos no comando do clube francês em 1987. Em coletiva, o brasileiro comentou sobre o feito alcançado após a vitória sobre o Olympique Marseille.

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- Estou muito feliz e é muito lisonjeiro igualar o recorde de Arsène Wenger, mas ainda estou longe dele (sorri). Estou apenas começando minha carreira como treinador e, obviamente, estou muito satisfeito em ver meus jogadores se desenvolvendo da maneira que eu quero. Devo dizer que a pré-temporada foi crucial para me permitir encontrar a abordagem certa para corrigir e guiar a equipe. Sinto que agora ela está mais forte, embora ainda precisemos melhorar em muitas áreas, mas a sensação de vencer é muito especial.

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Na sequência, Filipe Luís projetou o próximo confronto da Ligue 1, em que o Monaco visitará o PSG no Parque dos Príncipes. O treinador relembrou o duelo que teve contra a equipe de Luis Enrique quando trabalhava no Flamengo e enfrentou os atuais campeões da Champions League no Mundial de Clubes.

- Em relação ao PSG, estamos falando da melhor equipe do mundo, provavelmente uma das melhores da história do futebol, treinada pelo melhor treinador do mundo. Obviamente, eles têm muitos jogadores que voltaram tarde da Copa do Mundo, mas todos sabem que eles são os melhores, então teremos que ir lá para sermos competitivos. O que é certo é que vamos preparar algo para tentar vencer, porque nunca trabalho para um empate ou uma derrota numa partida. Quando joguei contra eles com o Flamengo, o Luis Enrique deu um show. Portanto, devemos esperar dificuldades contra eles.

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No comando do Monaco, Filipe Luís vive sua primeira experiência como treinador na Europa, mas faz um grande trabalho em seu primeiro mês. O treinador lidera a Ligue 1, além de ter classificado o clube francês à fase de liga da Conference League.

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Fillipe Luís orienta jogadores do Monaco no jogo contra o Olympique Marseille
Fillipe Luís orienta jogadores do Monaco no jogo contra o Olympique Marseille (Foto: Valery Hache/AFP)
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