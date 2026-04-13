Técnico do Lyon explica crítica a Endrick: 'Isso que eu fiz'

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, explicou que as críticas feitas a Endrick em coletiva tiveram um objetivo claro: provocar uma reação do atacante. A estratégia surtiu efeito neste domingo (12), quando a equipe venceu o Lorient por 2 a 0, pelo Campeonato Francês.

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Em entrevista, o treinador afirmou que a cobrança sobre o brasileiro, incluindo a decisão de deixá-lo no banco, fazia parte de uma estratégia para incentivá-lo a evoluir. Na partida contra o Lorient, Endrick entrou no decorrer do jogo e ajudou a mudar o rumo da equipe, participando dos dois gols da vitória.

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— Como treinador, precisamos encontrar estratégias para ter reações dos jogadores, e foi isso que eu fiz. Eu falei para provocar uma reação dele, e vi essa reação — afirmou o técnico.

Paulo Fonseca ainda confirmou que teve uma conversa com o jogador após as declarações, que rapidamente ganharam destaque em diversos veículos pelo mundo.

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— Endrick é um jogador jovem, uma pessoa muito positiva, eu gosto muito da personalidade dele. Aos 19 anos, ele está num período de evolução, de mudança, mas a gente conversou, está tudo bem — revelou o treinador.

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Endrick durante Lyon x Lorient pela Ligue 1. (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Entenda a situação

No último dia 5 de abril, em coletiva de imprensa, Paulo Fonseca criticou Endrick e foi direto ao ponto. O treinador não aceitou a justificativa de cansaço após a Data Fifa — o brasileiro atuou poucos minutos pela Seleção Brasileira em Orlando — e cobrou uma mudança imediata de postura.

— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

O tom subiu ainda mais quando Paulo Fonseca comparou a entrega de Endrick com a de Afonso Moreira, jovem que veio das divisões inferiores do futebol português e tem se destacado no time.

— Atualmente, dependemos de um jogador (Afonso Moreira) que jogava na terceira divisão portuguesa há um ano e que, ao contrário dele, assume a responsabilidade. Se Afonso tem essa coragem, os outros também precisam ter — afirmou Paulo Fonseca.

Endrick chegou ao Lyon por empréstimo de seis meses, válido até 30 de junho de 2026, em busca de mais protagonismo após ter poucas oportunidades no Real Madrid nesta temporada. Apesar de um início promissor, o atacante vive um momento de queda: seu último gol foi contra o Celta de Vigo, no empate por 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, em 12 de março.

Próximo compromisso do Lyon

O Lyon enfrenta o PSG no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Endrick ocupa a quinta posição, com 51 pontos, enquanto o clube parisiense lidera com 63.

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