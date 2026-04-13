Jornal espanhol exalta jogador do Flamengo e mira Copa: 'Provas claras'

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, na noite deste domingo (12), não repercutiu apenas no Brasil. O jornal espanhol 'As' destacou o desempenho de Pedro, atacante rubro-negro, que marcou dois belos gols no clássico.

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Com a camisa 9 da Seleção Brasileira em aberto, o portal apontou que o centroavante do Flamengo deve ser uma das opções analisadas por Carlo Ancelotti para a posição: "O caso de Pedro talvez seja um dos mais impressionantes. O atacante do Flamengo vem numa sequência de gols há algum tempo, mas no clássico carioca contra o Fluminense demonstrou mais uma vez por que pode ser considerado uma opção viável para a seleção brasileira".

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Na última convocação do italiano, Igor Thiago, João Pedro e Endrick foram os centroavantes chamados para a Seleção. Na visão do jornal europeu, Pedro, do Flamengo, tem uma característica diferente das demais opções: "Seu perfil, diferente da maioria dos atacantes que Ancelotti escolheu até agora, lhe confere um valor extra. Seus gols demonstram isso. E os dois que ele marcou contra o Fluminense no Maracanã – um chute rápido que passou pelo goleiro fora de posição e o outro uma finalização no peito após um cruzamento – são provas claras disso".

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Pedro comemora gol no clássico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja o golaço de Pedro no Fla-Flu

Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino, do Flamengo, próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

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Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, com mais um passe de Samuel Lino, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

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